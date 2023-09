Perrita imita a su dueña haciendo las mismas caras que ella: "parecen gemelas"

Los perros son considerados los mejores amigos de los humanos y existen videos que lo prueban, como el can que ayudó a un conductor a estacionarse o el siguiente, donde una rottweiler llamada Nala se ganó la simpatía de todos.

Perro hace las mismas expresiones que su dueña y video de TikTok lo comprueba

La cuenta @nala_the_needy_rottie se ha dado a la tarea de mostrar en la red social de videos cortos que dicha raza es tanto afectiva como leal, rompiendo las falsas expectativas sobre "lo agresiva que puede ser".

Con más de 2.5 millones de seguidores la dueña de la cuenta de TikTok se dedica a hacer reír y enternecer a los internautas gracias a su contenido.

En su último video posteado el pasado 10 de septiembre la tiktoker reveló que su perrita Nala a la cual tiene desde que era una cachorra , posee una habilidad muy especial y esa es copiar sus expresiones faciales.

Para comprobarlo no dudó en grabarse junto a ella y si bien en un inicio la perrita se mostraba jadeando al ver la cara de su dueña, ella terminó poniendo una cara sumamente seria.



Para que no hubiera duda de su capacidad, la joven volvió a hacer el experimento un par de veces más y lo más sorprendente es que cuando sonreía, Nala también terminaba haciéndolo como si se tratara de su espejo.

"Nunca deja de hacerme reír", fue lo que comentó la joven.



La interacción entre ambas se volvió tan viral que obtuvo hasta el momento 6 millones de vistas y 1.1. millones de 'me gusta', lo cual no es fácil de lograr en TikTok.

En la seccción de comentarios, las personas no tardaron en reaccionar con bromas sobre las miradas que compartía Nala con su joven dueña.

"Nala: ¿estamos a punto de besarnos?", "Cuando se miran: 🤨, cuando no se miran: 😀", "Nala:¿ Y si nos damos un beso para romper el hielo?”, "La perrita: ¿por qué tan seria?", "El verdadero los perros se parecen a sus dueños", "La última vez el perrito como de: a ver wey ya, que tienes? Tas bien? Me estás haciendo enojar?", "Eso es increíble y la actitud de ambas es lo mejor", "Ella está tratando de ver si estás molesta con ella o no" y "Nala está pensando 'mamá ¿por qué me pones esa cara tan seria?, es la manera en que reaccionaron.



Al último la tiktoker le pidió a su perrita que le diera un beso y para su sorpresa, Nala se acercó a lamer su cara, lo cual hizo reír a su dueña.

¿Qué piensas acerca de este clip? Dinos en los comentarios.

