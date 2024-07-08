Perrito interrumpe sesión de fotos de quinceañera: La reacción de la joven encanta a Internet

Video ¿Qué hacía una quinceañera en el Metro? Ella es la prueba de que los mexicanos sí resuelven

Las redes sociales nos acercan todo tipo de historias de quinceañeras, desde las que optan por sesiones de fotos muy originales hasta las que enfrentan los imprevistos del día tan especial con soluciones ingeniosas y, además, una sonrisa de oreja a oreja.

La siguiente historia conjunta un poco de ambos elementos, pues se trata de una sesión de fotos que estuvo a punto de ser arruinada, pero que la actitud de la festejada convirtió en una anécdota graciosa y viral.

Perrito ‘interrumpe’ sesión de fotos de quinceañera:el resultado se hizo viral

En 2020, Olivia Nuñez se preparaba para celebrar su fiesta de XV años en su natal Cuba. Como es tradicional, previo al gran festejo, salió a una plaza pública en su ciudad, Matanzas, para hacerse una sesión de fotos.

La joven lucía un tradicional vestido claro, con varias incrustaciones de brillantes, accesorios y una corona. Sin embargo, algo le faltaba... ¿un perrito, quizás?

Según ha relatado su padre, Néster Nuñez, en diversas plataformas digitales, de un momento a otro, un perro callejero se les acercó. ‘Oli’, como le dice de cariño, respondió con una caricia. No solo eso, sino que, por sí misma, tomó la decisión de sentarse en la plaza pública para seguirlo acariciando.

La sesión de fotos de XV años de Olivia se hizo viral por la interrupción de un perrito callejero. Imagen Néster Núñez/Instagram



“‘Firulais’, todo amoroso y fotogénico, aceptó el regazo que le ofrecían”, relató Néster Nuñez a ‘Yahoo Noticias’.

En ese momento, el padre de la festejada obtuvo las fotos más recordadas de la sesión: unas cuatro, en las que se ve al ‘lomito’ de pelaje blanco, sentado sobre el gran vestido de la quinceañera. Ella, por su parte, le responde con mimos y una gran sonrisa.

La sesión de fotos de esta quinceañera se hizo viral por la interrumpción de un perrito. Imagen Néster Núñez /Instagram



En otra publicación de ese entonces, Néster Nuñez demostró que su hija Olivia tiene “magia” para atraer a los animales, pues un par de palomas también se postró sobre su mano.

La familia apodó ‘Firulais’ al can que los acompañó ese día, aunque, según dijeron, no pudieron adoptarlo porque ya tenían otros animales en casa.

La quinceañera también sostuvo unas palomas en su mano durante su sesión de fotos. Imagen Néster Núñez/Instagram

Internet reacciona a las fotos de un perro callejero con una quinceañera

Si bien la sesión de fotos de la quinceañera con el perrito es de 2020, en fechas recientes ha resurgido el interés en redes sociales por las imágenes.

En ese sentido, muchos han recordado la historia o la están conociendo. Sin importar cuál sea el caso, han aplaudido en plataformas digitales el actuar de la joven, además de resaltar el vínculo especial que parece tener con el perrito.

“Firulais sí hizo el día”, “El firulais le dará mucha suerte a aquella quinceañera”, “Divinas las fotos y no pudo tener mejor modelo”, fueron algunos de los mensajes a favor de ‘Firulais’.



Quienes aplaudieron el actuar de la joven escribieron cosas como:

“Joven noble y de corazón sensible”, “Bellísimo gesto de amor de la quinceañera”, “¡Qué historia tan divertida y linda!”, “Los peluditos saben cuando hay un buen corazón”, “Felicidades a la quinceañera, bonito gesto con el perrito” o “Divina la humildad de la quinceañera y hermosa foto”.