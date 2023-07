Perrito pasa sus días esperando en la playa a su dueño fallecido: su triste historia te hará llorar

Los videos de perros circulan en Internet mostrando lo fieles que pueden ser, como el can que lloró en la tumba de su dueño" y la siguiente historia que está rondando en redes también está rompiendo corazones.





Perro espera en la playa el regreso de su dueño fallecido: historia entristece en redes

Vaguito es un perro que radica en Lima, Perú, específicamente en la costa de Punta Negra y aunque parezca una mascota común resulta que todos los días asiste al pie de la playa para mirar fijamente el horizonte, pues espera que su dueño regrese a su lado.

Jolie Mejía, una mujer que pasaba por la zona, lo encontró y le pareció extraño su comportamiento, por lo cual decidió tomarle fotografías y pasar un tiempo con él; no obstante, para su sorpresa una persona local se acercó a ella a explicarle que el dueño del can era un pescador que falleció desde hace tiempo, pero al no saberlo siempre lo espera a la orilla del mar.

"Nos dijo que el animal vivía con un pescador que falleció hace tiempo. Y que, desde entonces, el perro viene todos los días hasta acá y mira al mar", fue lo que comentó en una entrevista que tuvo con el portal La Nación.



Si bien la mujer se preocupó por el bienestar de Vaguito el hombre que le contó la historia le mencionó que las personas que viven en esa región lo cuidan porque saben su historia.



Mejía no tardó en adjuntar las fotos y publicarlas en sus redes sociales donde instantáneamente se esperacieron demostrando el lazo tan grande que puede haber entre un humano y un can.

Los internautas quedaron afligidos por lo que le pasó a Vaguito y por la imagen donde claramente se muestra esperanzado de que llegue su amo, tanto así que les provocó lágrimas en los ojos.

"Cuanta pena me da, siempre esperando a quien no volverá", "Ay no pensé que iba a llorar por ver la foto de un perrito", "Es lo más triste que vi hoy", "Verlo me partió el alma, se me salió una lágrima", "Es un ejemplo de lealtad, aunque me da tristeza", "Esto sí es amor verdadero", "Pobrecito, qué tristeza me da ver estos animalitos así" y "No estaba listo para ver el contexto de la foto, sí me puso a llorar", es como se expresaron.



Incluso algunos expresaron que Vaguito les recordó a Hachiko un perro muy famoso de Japón que también esperó a su dueño por años a pesar de que había fallecido.

"El Hachiko de la vida real", "Ay no igual que Hachiko qué triste", "Me acordé con esto de la película de 'Hachiko'", "Está haciendo lo mismo que Hachiko pasando sus días con la esperanza de ver a su dueño otra vez", y "¿Alguien más pensó en Hachiko al ver la foto y leer su historia?", fueron otros de ellos.



¿Ya conocías la historia de Vaguito? Dinos en los comentarios.

