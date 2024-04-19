Perro husky se pierde y lo encuentran jugando con una manada de osos; así fue captado en el bosque

Video Perrito “perdido” es encontrado rodeado de osos: lo que pasó impactó a todos

¿Qué harías si encontraras a tu mascota jugando con un animal salvaje? Esto le ocurrió a una persona en Rusia, quien perdió a su perro husky y gracias a un dron se percató que estaba en compañía de unos osos.

Perro se hace viral al conovivr con 3 osos Imagen Reddit Affectionate-Day-552

Husky convive con manada de osos y se hace viral

Un video que ha circulado en redes sociales, en especial en Reddit y TikTok, se puede apreciar el momento en el que un perro husky demuestra que no hay impedimentos para convivir con otras especies, incluso con una manada de osos.

En Kamchatka, Rusia, el dueño del perro husky se encontró en una situación angustiosa cuando su mascota se perdió en medio del bosque.

Para encontrarlo, optó por usar un dron, ya que le permitía recorrer grandes distancias en poco tiempo y así poder encontrar al lomito en el menor tiempo posible, pero lo que captó con su cámara ha sorprendido a millones de internautas.

Resulta que su peludo amigo estaba paseando, incluso jugando, con tres enormes osos. En lugar de atacar o intentar lastimarlo, los osos parecían disfrutar de la compañía del perro.

Perro husky convive con osos y así lo captó un dron Imagen Reddit Affectionate-Day-552



El video presenta algunos momentos tiernos entre los animales, como el husky corriendo detrás de los osos, incluso captó el instante en que el 'lomito' se acerca demasiado a uno de ellos y el oso simplemente lanza su pata, gesto suficiente para que su peludo amigo entienda que no quiere jugar.

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron con tiernos y divertidos mensajes al video.

“La pregunta sería: ¿el dueño logró recuperarlo?”, “Se ve muy contento el perro”, “¿Los osos adoptaron al perro?”, “Es lo más tierno que he visto en mucho tiempo”, “Necesitamos una película de esto” y “Los osos tan pacíficos que no le hicieron nada”, fueron algunos de los textos.

¿El perro husky, que se volvió viral por estar con osos, regresó a su casa?

Debido a que el video ha sido replicado por múltiples cuentas, se desconoce quién fue el usuario que lo compartió por primera vez, pero eso no impidió que los internautas comenzaran a especular lo que ocurrió.

Algunos usuarios señalan que gracias al dron, el dueño del husky pudo encontrarlo y posteriormente se lo llevó a su casa.

Perro husky se hace viral tras ser captado junto a una manada de osos Imagen Reddit Affectionate-Day-552



Aunque solo sea una suposición, muchas personas prefieren quedarse con la idea de que el lomito está sano y salvo en su hogar, a pesar de haber convivido con los osos.

¿Qué te pareció el video del husky interactuando con los osos?