Mujer pide a su pareja no regañar a su hija (pero sí mantenerla) y desata polémica: “Eres el padrastro, no el papá”

Video Hijas que son igualitas a sus papás: se parecen en la forma de bailar, de comer, de reír, etc

Él vive, cuida y mantiene económicamente a su hijastra, sin embargo, su pareja considera que es “simplemente” el padrastro, por lo que “no tiene derecho” de recriminar las acciones de la menor. El video en el que una pareja discute al respecto causó gran revuelo en redes sociales.

Video de pareja discutiendo el rol de un padrastro se hace viral

PUBLICIDAD

Mientras que algunos padrastros conmueven en redes sociales por la conexión que tienen con sus hijastros, otros despiertan la furia de los internautas. En el siguiente caso, fue la madre de una menor quien desató controversia por las peticiones que hizo a su pareja, quien le ayuda a criar y mantener a su hija.

José Rojas (@joserojas1.1) es un usuario de TikTok que suele compartir videos sobre su vida en pareja, bromas o situaciones controversiales. El 9 de enero pasado colgó un clip de poco más de 3 minutos en el que exponía “el problema de ser padrastro”: una discusión con su pareja sobre el rol que debería tener en la vida de su hijastra.

Según se puede observar en las imágenes, la causa de la pelea fue que la pequeña en cuestión “rayó” un carro de su padrastro y él la reprimió.

La madre asegura que él “no tiene ningún derecho” a regañar o darle nalgadas a la niña, ya que es “simplemente un padrastro” y cualquier tipo de reprimenda o disciplina debería venir de parte de la madre o el padre biológico. Ella objeta que el papá de la menor incluso podría demandarla si se enterara de lo sucedido.

“No eres el papá. Tienes obligación de mantenerla, tienes obligación de llevarla a la escuela, tienes obligación de comprarle lo que ella necesita, porque cuando usted me conoció, usted me conoció con ella y usted lo aceptó, ¿verdad”, defiende.



Por su parte, el hombre argumenta que él tiene derecho a educar a la niña puesto que él las ha apoyado económicamente y ha estado presente en su vida a lo largo de los años.

“Me molesta que no me quieras dar mi rol como padre, como yo me lo he ganado. (...) Si yo no soy el ‘padre’ porque no nació de mí, pues ni modo, que venga Héctor y la mantenga”, alegó el padrastro.

Internet debate sobre video viral de una mujer reclamando

El video de José Rojas se hizo viral, alcanzando casi cien mil reproducciones en TikTok y siendo replicado en otras redes sociales.

PUBLICIDAD

Además, generó un intenso debate en plataformas digitales, donde miles de internautas externaron con quién estaban de acuerdo en la discusión.

La mayoría de los comentarios se enfocaron en que el padrastro tenía la razón y que, si su pareja no quería darle el “derecho” de regañar a su hijastra, debería dejar la relación:

“Padre es quien cría, no quien engendra”, “Ah, caray, tiene puras obligaciones y ningún derecho”, “Salga de ahí, compa”, “Si no tiene derechos, tampoco obligaciones”, “¿Obligación de mantener la niña? Es padrastro, no padre”, “De verdad que esta mujer es demasiado descarada con sus exigencias”, “Yo no les daría nada y ya, más fácil”, “Este señor debería tener dignidad y dejar a esa mujer”, “Que ella regrese con el ex, entonces”, “Cuando la niña se meta en problemas, ahí sí lo va a tratar como su papá”, “Ahí no es”, “¿Es el papá para mantenerla, pero a la hora de corregirla es el ‘padrastro’? Wow”.

“Eres simplemente el padrastro”: mujer pide a su pareja no regañar a su hija pero sí mantenerla y desata polémica <br> Imagen TikTok



No obstante, no faltaron quienes señalaron que la mujer no estaba del todo equivocada.

“Toda mi infancia y hasta mi juventud tuve padrastro, jamás nos tocó (disciplinó con violencia)”, “A mí ni de chiste me tocarían a un hijo, para mantenerlos y criarlos, yo solita”, “Ni uno ni otro tiene la razón al cien por ciento”, “Él no está obligado a mantener a la niña, pero en ningún momento puede regañarla y ponerse a discutir o batallar con ella, eso es tarea de sus padres”, fueron algunos de sus argumentos.



En medio de los puntos encontrados, no faltaron quienes teorizaron que la madre en cuestión aún está “enamorada” o mantiene una relación de algún tipo con su expareja.

¿Qué piensas tú al respecto, crees que el padrastro tiene “derecho” a regañar a su hijastra o no? Deja tu opinión en los comentarios.