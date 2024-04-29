Española se queja de las reuniones familiares de los latinos y causa polémica: "Sales acomplejada"

Video Estadounidense pierde el tupper que su esposa mexicana le mandó al trabajo: el regaño se hace viral

Un divertido video viral retrata las complejidades de las reuniones familiares en México y Latinoamérica, desde la perspectiva de una tiktoker española.

Natalia Jiménez, una usuaria de TikTok española, ha llamado la atención de las redes sociales al expresar su supuesta incomodidad en las cenas familiares que comparte con su pareja latina.

¿Cuáles son las quejas que compartió la española sobre las reuniones familiares con su novio?

En el video, Jiménez relata cómo estas reuniones se convierten en una especie de prueba de resistencia, donde la abundancia de comida y las diferencias culturales pueden resultar abrumadoras para quienes no están familiarizados con ellas.

"Cada vez que voy a una reunión familiar, salgo acomplejada: su madre parece más joven que yo. Su hermana: unas curvas, un pecho, una cadera, una cintura, salgo de ahí, me veo y digo: '¿Qué?' Sus primas parecen las típicas modelos de las revistas", compartió la joven.



"La reunión… Como comas poco, no sales viva de ahí", dice la joven describiendo cómo es la dinámica de las cenas familiares con los latinos en las que hay muchos platillos de comida y siempre ofrecen más comida al terminártela. Incluso comer poco puede ser motivo de descontento por parte de los anfitriones.

"Cuando ya has resistido a toda esa avalancha de comida, llega el postre. Pues ya para terminar, te dicen: '¿Quieres un cafecito para rebajar?' ¿Para rebajar qué? Voy a tardar ocho años en rebajarlo todo. Y después de los ocho kilos de comida, a bailar", concluyó.

Internautas reaccionan en redes sociales a las declaraciones de la española que se "queja" de las reuniones familiares con su novio latino

Los usuarios de TikTok generaron opiniones divididas, algunos respaldan la experiencia de la joven, compartiendo anécdotas similares, mientras que otros defienden las tradiciones culinarias y la hospitalidad de la gente latina.

"Si te trae muchos problemas estar con un latino, pues no estés con él", "En México, cuando alguien te recibe en su casa, te va a tratar como una reina, es lo mejor del mundo", "Épico", "Viva Latinoamérica", "A mí una señora me ofreció unos mangos, yo le dije que no y ahora estoy en la lista negra", "Los latinos somos únicos", "Te faltan años de entrenamiento", "Sigo esperando a que digas cuál es el problema", "Así es en toda Latinoamérica y ese es el secreto de la felicidad", opinaron algunos.

Española se queja de las reuniones familiares latinas Imagen TikTok / Imagen creada con IA

El video de Natalia Jiménez ha generado controversia y reflexión sobre las diferencias culturales en las reuniones familiares. Aunque puede ser en tono de comedia, también nos invita a pensar en cómo nuestras costumbres y expectativas pueden variar según el contexto y la cultura.

El video de TikTok de la usuaria @natjim ya cuenta con más de 780 mil reproducciones y cerca de 70 mil 'Me gusta'.