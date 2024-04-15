Muertes de famosos

Así fue la vida de los siameses más longevos de la historia, Lori y George Schappell

Lori y George Schappell, los gemelos siameses más longevos del mundo, fallecieron el 7 abril pasado: así fue su vida.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Oficina
Por:
Redacción.
Video Siamesas revelan cómo es su vida amorosa al estar unidas: una está casada y la otra no 

El mundo despide con pesar a Lori y George Schappell, los gemelos siameses que ostentaron el récord de mayor longevidad para su condición, así como los primeros en identificarse con diferentes géneros.

Mueren Lori y George Schappell, gemelos siameses más longevos del mundo

PUBLICIDAD

Fallecieron el domingo 7 de abril en el Hospital de la Universidad de Pensilvania, según informaron sus obituarios publicados por Leibensperger Funeral Homes. La causa de la muerte no ha sido revelada.

A Lori y George les sobreviven su padre, seis hermanos, varias sobrinas y sobrinos y una extensa familia de amigos.

Lori y George Schappell fueron los gemelos siameses más longevos del mundo.
Lori y George Schappell fueron los gemelos siameses más longevos del mundo.
Imagen The Grosby Group

Así fue la vida de Lori y George Schappell

Más sobre Muertes de famosos

Muere DJ y sus amigos lo despiden con una fiesta y al ritmo de música electrónica: “El funeral perfecto”
3 mins

Muere DJ y sus amigos lo despiden con una fiesta y al ritmo de música electrónica: “El funeral perfecto”

Cultura Pop
Documental de Netflix explora el lado oscuro del K-Pop: la historia de la ‘idol’ que se quitó la vida
3 mins

Documental de Netflix explora el lado oscuro del K-Pop: la historia de la ‘idol’ que se quitó la vida

Cultura Pop
Michael Jackson es tendencia: se vuelve el famoso muerto más rico y el rey de Halloween en NY
3 mins

Michael Jackson es tendencia: se vuelve el famoso muerto más rico y el rey de Halloween en NY

Cultura Pop
Muere actor que dio voz a 'Don Cangrejo': fans de 'Bob Esponja' recuerdan sus mejores momentos
2 mins

Muere actor que dio voz a 'Don Cangrejo': fans de 'Bob Esponja' recuerdan sus mejores momentos

Cultura Pop
En Internet hay una lista que "predice" qué famosos morirán en 2023: conoce la 'The DeathList'
2 mins

En Internet hay una lista que "predice" qué famosos morirán en 2023: conoce la 'The DeathList'

Cultura Pop
El youtuber Keenan Cahill fallece a las 27 años: se volvió famoso por ser el rey del lip sync
3 mins

El youtuber Keenan Cahill fallece a las 27 años: se volvió famoso por ser el rey del lip sync

Cultura Pop
Fallece Juanpi, tiktoker que compartió su lucha contra el cáncer con humor: así lo despidieron
3 mins

Fallece Juanpi, tiktoker que compartió su lucha contra el cáncer con humor: así lo despidieron

Cultura Pop
IA muestra cómo lucirían algunos famosos si no hubieran muerto: Selena, Heath Leadger y más
3 mins

IA muestra cómo lucirían algunos famosos si no hubieran muerto: Selena, Heath Leadger y más

Cultura Pop
¿El color verde presagió su muerte? Teoría de TikTok analiza looks de famosos antes de morir
2 mins

¿El color verde presagió su muerte? Teoría de TikTok analiza looks de famosos antes de morir

Cultura Pop
¿El ataúd de la reina Isabel II sí es de oro? La verdad detrás de la foto que se volvió viral
3 mins

¿El ataúd de la reina Isabel II sí es de oro? La verdad detrás de la foto que se volvió viral

Cultura Pop

Nacidos en Pensilvania, Estados Unidos, el 18 de septiembre de 1961, Lori y George (de nombre Dori de nacimiento) compartían una existencia extraordinaria. Sus cráneos estaban parcialmente fusionados, conectaban vasos sanguíneos vitales y el 30% de sus cerebros (lóbulos frontal y parietal). A pesar de estar unidos por la cabeza, los hermanos eran personalidades únicas con intereses y habilidades distintas.

Lori era una mujer sana, mientras que George padecía de espina bífida y no podía caminar. Se desplazaba en un taburete tipo silla de ruedas que era impulsado por Lori.

Lori y George Schappell fueron los gemelos siameses más longevos del mundo.
Lori y George Schappell fueron los gemelos siameses más longevos del mundo.
Imagen The Grosby Group


En el ámbito profesional, George destacó como cantante de country, mientras que Lori brillaba como jugadora de bolos, acumulando numerosos trofeos. Además, durante la década de 1990, Lori trabajó en la lavandería de un hospital, organizando su horario para acompañar a George en sus giras musicales que los llevaron por todo el mundo, incluyendo países como Alemania y Japón.

Los gemelos Schappell demostraron una gran capacidad de independencia a pesar de su condición física. Vivían en un apartamento de dos habitaciones en Pensilvania, donde cada uno tenía su propio espacio. Pasaban noches alternas en cada habitación y procuraban tener vidas individuales lo más completas posible.

PUBLICIDAD

Se turnaban para disfrutar de sus pasatiempos separados y mencionaban que, cuando se encontraban en la habitación del otro, era como si se "desconectaran" de su gemelo. Incluso para ducharse, utilizaban la cortina como barrera para mantener su privacidad.

A pesar de las limitaciones físicas y las miradas indiscretas, Lori y George siempre mostraban una actitud positiva ante la vida. En respuesta a la pregunta de si alguna vez habían deseado separarse, ambos respondían con un rotundo no. George, en un documental de 1997, expresaba: "¿Estaríamos separados? Absolutamente no. Mi teoría es: ¿por qué arreglar lo que no está roto?".

Lori y George Schappell fueron los gemelos siameses más longevos del mundo.
Lori y George Schappell fueron los gemelos siameses más longevos del mundo.
Imagen The Grosby Group


A lo largo de sus vidas hicieron múltiples apariciones en público, desde entrevistas en medios de comunicación, documentales, entre otros.

Lori y George Schappell fueron los primeros gemelos siameses en identificarse con diferentes géneros

George se declaró transgénero en 2007. De esta manera, se convirtieron en los primeros gemelos siameses del mismo sexo en identificarse con géneros diferentes.

Anteriormente había adoptado el nombre de Reba (en honor a su ídolo, Reba McEntire), puesto que no se sentía cómodo con los nombres rimados que les habían dado a él (Dori) y a Lori al nacer.

¿Conocías la historia de Lori y George Schappell? Cuéntanos en los comentarios qué piensas del par.


Relacionados:
Muertes de famososLatin American Music AwardsFamiliaMuertesRécord GuinnessRécords