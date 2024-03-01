Familia celebra que joven se separó con fiesta de “bienvenida de soltera”: “El tóxico ya dejó el nido”

Video Las fiestas de divorcio están de moda: estas mujeres demostraron que separarse no es el fin del mundo

Su familia le hizo una fiesta de ‘bienvenida a la soltería’: video viral

PUBLICIDAD

Hasta febrero de 2024, la familia de Marsella Reynolds estaba compuesta por ella, su pareja Ricardo, y dos hijos. Sin embargo, en dicho mes, se separó de él.

Su relación era bastante pública debido a que ambos son creadores de contenidos con miles de seguidores en redes sociales. También fue a través de plataformas digitales que los dos anunciaron su ruptura.



Sus fans les externaron su apoyo con comentarios, pero la familia de la influencer encontró una manera más original de hacerle saber que contaba con ellos en medio de su duelo: una fiesta de “bienvenida de soltera”.

Según dejó ver la influencer en un video publicado el 24 de febrero pasado, sus parientes la esperaban en su casa con el mensaje: “Mar, esto es para ti, ¡bienvenida a la soltería, al fin!”.

El clip de poco menos de un minuto muestra que en la celebración hubo hamburguesas, bebidas y karaoke de canciones con versos como “el tóxico ya dejó el nido”, “lo mejor es terminar” o “fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía”.

En las grabaciones se ve a la nueva soltera disfrutar en vez de lamentarse por el desamor.

Al pie de las imágenes, Marsella Reynolds escribió: “Creo que se alegraron (sus familiares) poquito”.

Internautas opinan de la fiesta de “bienvenida de soltera”

La publicación de ‘Mar’ recibió gran atención en redes sociales: tan solo en TikTok, alcanzó 5 millones de reproducciones, mientras que en Instagram, más de 660 mil.

En la sección de los comentarios, miles de internautas externaron sus impresiones sobre la celebración: mientras que unos la aplaudieron, otros le encontraron algunos problemas.

“Así estaré cuando me llegue el divorcio”, “¿Por qué a mí no me hicieron esto?”, “Este es el tipo de familia que todas necesitan”, “Que nos hagamos despedidas, dice”, “Quiero que mis amigas me hagan una”, “¿Para cuándo la mía?”, “Si mi familia me hace eso, prometo que me separo”, “Exijo mi fiesta”, “Así se supera rapidito, deberíamos normalizar estas fiestas”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron quienes estuvieron de acuerdo con su celebración.



Del lado contrario, algunos usuarios comentaron:

“¿Y si regresan?”, “Esto es demasiado ridículo”, “Ya ni cómo volver” o “Lo bueno es que quedaron en buenos términos”.

@marsellareynolds Respuesta a @Jezz Mortem💀 No le digas sal de ahí a alguien, mejor ayúdale a encontrar la llave❤️‍🩹 ♬ sonido original - Marsella Reynolds



Algo que la mayoría resaltó fue la importancia de la familia como su apoyo tras la separación de Marsella Reynolds:

“Ese ‘al fin’ es porque ellos ya habían notado algo que tú no”, “Se ve que no lo querían mucho”, “La familia siempre lo sabe y una enamorada, hasta peleada con ellos termina”, “La intuición de la familia y de los padres nunca falla”, “La familia ya lo sabía y solo esperaban a que abriera los ojos” y “Los familiares: ‘Ya te habías tardado’”, expresaron.