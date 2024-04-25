TikTok

Familia intenta hacer trend de TikTok y la peor parte se la lleva la abuelita: "Le cayó encima"

Un video con el trend de TikTok que usa la canción 'Burning Love' de Elvis Presley se hizo viral, luego de que la tierna abuelita de una familia sufriera un accidente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Abuelita ‘fitness’ causa impacto en TikTok con sus impactantes músculos a sus 66 años

Una familia intentaba hacer un bello video en TikTok con todos sus miembros, empleando un trend que usa la canción 'Burning Love' de Elvis Presley, pero algo salió mal inesperadamente, la abuelita se llevó la peor parte y el clip se hizo viral.

El video, grabado en Siesta Key, Florida en Estados Unidos y compartido por la usuaria de TikTok Sydney Vezza (@sydneyvezzza), ya cuenta con 47 millones de reproducciones en tan solo 5 días.

PUBLICIDAD

El video viral de la familia que intentó hacer un trend de TikTok y todo salió mal para la abuelita

Once miembros de una familia intentaba hacer un simple video durante sus vacaciones, en el que se veía una transición de cada uno que se veían en el aeropuerto y luego pasaban 'mágicamente' hacia la playa.

Más sobre TikTok

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!
0:56

Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!

Cultura Pop
Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?
1:16

Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?

Cultura Pop

La dinámica era sencilla: cada uno caminaba desde una de las salas del aeropuerto de frente hacia la cámara del celular dispuesto en el piso, hasta desaparecer de la toma. Luego reaparecían como si hubieran salido de atrás del celular, ya con un cambio de 'outfit' a un traje de baño en la playa.

El primero fue un joven, luego la dulce abuelita con todo y bastón, quien apareció en la playa enviando besos. Todo parecía estar bien hasta ahí, incluso la cuarta joven en hacer la transición apareció haciendo una marometa perfecta. Todo fluía a la perfección y cada miembro de la familia le imprimía baile, saltos y un modo de caminar muy a su estilo propio.

Una de las chicas en traje de baño rojo tuvo un pequeño accidente a la hora de brincar y caer de rodillas en la arena, pero nada muy aparatoso.

Sin embargo, estando a tan sólo tres miembros de terminar, una mujer apareció brincando en la playa, con tal impulso que no pudo parar y fue a dar hasta donde estaba la abuela, empujándola con tal fuerza que la tiró.

@sydneyvezzza

Please watch until the end.. you will not regret it #downgoesgranny #vacation #transition #florida #downgoesfrazier #family #elvis #burninglove #beach #falling #fail #wipeout #tiktokgonewrong #rip #ko #drowning

♬ Burning Love (with The Royal Philharmonic Orchestra) - Elvis Presley & The Royal Philharmonic Orchestra


La inesperada situación hizo que la mayoría de los miembros de la familia se sorprendiera e intentara poner de pie a la abuelita, mientras que los dos que faltaban de pasar, no solo no pararon el video, sino que siguieron con la dinámica hasta el final.

PUBLICIDAD

¿Cómo reaccionaron los internautas al video viral de la familia que intentaba hacer un trend de TikTok en la playa y cuya abuelita terminó en el suelo?

El video se hizo viral y generó preocupación y risas por igual entre los usuarios de TikTok, provocando simpatía entre quienes lo vieron.

"Yo burlándome de la de rojo hasta que tiran a la abuelita, casi corro también a levantarla", "Valió verdura", "No sé si reír o llorar", "Dominó", "Le cayó encima", "¡Con las abuelitas no!", "Ay, no puede ser, reí fuerte", "Final inesperado", "No me lo esperaba", "El mejor", "Me encantó", "Demasiado cool", "Yo sería esa", "Solté la carcajada", escribieron algunos.
Familia hace trend de TikTok con la abuelita y algo sale mal
Familia hace trend de TikTok con la abuelita y algo sale mal
Imagen TikTok


Sin lugar a dudas, los internautas aman ver videos en los que familias completas la pasan bien, vacacionando y, si esto incluye algo que les saque la risa, mucho mejor.

Esta familia nos enseña que la vida es impredecible, pero también llena de momentos que vale la pena compartir.

Relacionados:
TikTokLatin American Music AwardsTrendingFamilia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD