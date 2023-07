Joven le pide a su padrastro que lo adopte de la manera más emotiva: "¿Te animás a ser mi papá?"

Existen toda clase de videos emotivos en redes, desde reencuentros familiares hasta los anuncios de embarazos , pero un joven latino llamado Rodrigo hizo llorar a Internet después de pedirle un favor a su padrastro Daniel Páez.

Joven entrega hojas de adopción a su padrastro para llevar su apellido: así reaccionó

El pasado 4 de julio el protagonista de la historia compartió un video en su canal de YouTube titulado: "¿TE ANIMARÍAS A SER MI PAPÁ?", donde mostró cómo le había pedido al hombre que lo crió desde bebé que lo adoptara.

Rodrigo planeó todo de manera detallada y primero le entregó un sobre con diversos papeles, después él le pidió a Daniel que leyera en voz alta un texto que contenía un breve repaso de su historia familiar recalcando al final que "necesitaba su autógrafo".

En ese momento el joven sacó otro papel más pequeño donde confirmó que había programado en secreto una cita formal para firmar los papeles de adopción.

La noticia hizo que inmediatamente Daniel se levantara de su lugar para abrazar a Rodrigo y entre lágrimas mencionó: "Si siempre fuiste mío", lo cual hizo la escena aún más sentimental.



Ambos compartieron un largo abrazo y pronto, el video de 3 minutos comenzó a ser tendencia en diversas redes sociales y a ser distribuido por medios locales e internacionales.

Los usuarios quedaron encantados con la tierna escena y de hecho reaccionaron igual que Daniel y Rodrigo, pues las ganas de llorar se hicieron presentes de inmediato.

"Qué hermoso video, sí lloré","Eso hace el amor puro que sale del corazón,me hicieron llorar de emoción", "Ufff que potente amigo es tan bello ver tu emoción y la alegría que te llena de orgullo y que te digan papá con ese amor tan profundo", "Hermoso gesto de ambos", "No pueden hacer llorar así a la gente!!! Qué lindo todo" o "Emoción total, hermoso gesto del chico hacia esa persona que lo crió", fueron algunas de las opiniones.



En una entrevista para el portal Infobae, Daniel Páez reveló que conoció a Rodrigo cuando tenía un año de edad y desde el inicio sintió una conexión con él.

"Lo conocí cuando tenía un año y lo sentí mío; no hizo falta preguntar nada a nadie. La verdad, muy adentro mío siempre soñé con darle mi apellido, pero no dije nada y no sabía que él estaba haciendo esto".



En una serie de videos dentro de la cuenta de TikTok del joven @rodripaez, posteó el momento exacto cuando él y Daniel fueron al registro civil para firmar.

Al quedar todo listo, en la salida toda la familia de ambos los recibió con carteles y aplausos porque ya eran legalmente padre e hijo.

