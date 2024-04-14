Mueren a los 62 años los siameses Lori y George Schappell, que ostentaban el Guinness

Video Los gemelos siameses más longevos del mundo mueren a los 62 años en Pennsylvania

Los gemelos siameses Lori y George Schappell, que siguieron carreras, intereses y relaciones separadas durante vidas y desafiaron las expectativas médicas, murieron este mes en Pennsylvania. Tenían 62 años.

Los gemelos, catalogados por el Libro Guinness de los Récords como los siameses vivos de mayor edad, murieron el 7 de abril en el Hospital de la Universidad de Pennsylvania, según los obituarios publicados por la funeraria Leibensperger de Hamburgo. La causa de la muerte no fue detallada.

“Cuando nacimos, los médicos no pensaban que llegaríamos a los 30, pero les demostramos que estaban equivocados”, dijo Lori en una entrevista cuando cumplieron 50 años, informó The Philadelphia Inquirer.

Imagen de archivo de Lori y George Schappell cuando tenían 40 años, en agosto de 2002. Imagen BRAD C. BOWER/AP

Cuerpos unidos pero vidas independientes

Los gemelos, nacidos el 18 de septiembre de 1961 en West Reading, Pennsylvania, tenían cerebros distintos pero estaban unidos por el cráneo. Lori llevaba a George, que tenía espina bífida y era 4 pulgadas más bajo, en un taburete con ruedas adaptable. A pesar de que cada uno tenía que ir a donde iba el otro, era “muy importante” para ambos “vivir lo más independientemente posible”, según el obituario.

Ambos se graduaron de una escuela secundaria pública y tomaron clases universitarias. George estuvo allí durante seis años mientras Lori trabajaba en la lavandería de un hospital. Lori, “una jugadora de bolos ganadora de trofeos”, según el obituario, renunció al trabajo en 1996 para que su hermano pudiera lanzar su carrera en la música country.

“Desde los 24 años, han mantenido su propia residencia y han viajado mucho”, decía el obituario. A lo largo de los años, aparecieron en muchos documentales y programas de entrevistas, así como en un episodio del drama médico de FX 'Nip/Tuck'.

The Philadelphia Inquirer informó que Lori estuvo comprometida para casarse, pero que su prometido murió en un accidente automovilístico. "Cuando tenía citas", dijo Lori, "George traía libros para leer".



Los gemelos dijeron en un documental de 1997 que tenían diferentes horarios de baño y se duchaban uno a la vez. George habló de brindarle a alguien a quien amas y respetas “la privacidad y el compromiso en situaciones que te gustaría que te brindaran”. Lori dijo que llegar a un acuerdo significaba "no conseguir todo lo que quieres justo cuando lo quieres".

Los gemelos unidos, un fenómeno muy poco común

Los gemelos unidos ocurren una vez cada 50,000 a 60,000 nacimientos, cuando gemelos idénticos de un solo embrión no logran separarse. Alrededor del 70% son mujeres y la mayoría nacen muertos. Solo un pequeño porcentaje está unido por la cabeza, casi las tres cuartas partes están unidas por el pecho y otras por el abdomen o la pelvis.

La separación se consideró riesgosa para los gemelos Schappell, pero Lori Schappell dijo a The Associated Press en una entrevista en 2002 en el apartamento de los gemelos en un complejo para personas mayores que no creía que tal operación fuera necesaria en ningún caso. “No te metas con lo que Dios hizo, incluso si eso significa disfrutar de ambos niños por menos tiempo”, dijo.

En el documental de 1997, George también descartó rotundamente la idea de separación y dijo: "¿Por qué arreglar lo que no está roto?"

No está claro de inmediato quién tomará ahora el título de los gemelos siameses vivos de mayor edad. Los más viejos jamás documentados fueron Ronnie y Donnie Galyon, quienes murieron en 2020 a los 68 años. Eng y Chang Bunker, los “gemelos siameses” del siglo XIX que ganaron fama como artistas de circo, vivieron hasta los 63 años.

Los supervivientes de los gemelos Schappell incluyen a su padre y seis hermanos. Están previstos servicios privados, dijo la funeraria.

