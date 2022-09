¿El color verde presagió su muerte? Teoría de TikTok analiza looks de famosos antes de morir

Hay personas que creen que famosos como Michael Jackson, Luis Miguel o Pedro Infante aún siguen con vida ; sin embargo una teoría de TikTok sugiere que algunas estrellas portaron ropa de color verde antes de fallecer, lo cual predijo su fatídico final.

Resulta que un planteamiento mencionado por el tiktoker @francogranados_, sugiere que estrellas del espectáculo comparten algo en común, y es que la última vez que aparecieron en público portaron ropas de color verde.

"El misterio del color verde. Un mito que ha crecido en Internet es la perturbadora coincidencia de artistas que utilizaron el color verde momentos antes de su muerte" es parte de la narración del creador de contenido.



Y es que de acuerdo al internauta, las últimas fotografías que se les tomaron a famosos como Selena Quintanilla, Vicente Fernández o Jenny Rivera fueron con prendas de este color. De acuerdo a su planteamiento, este tono representaría su pronta muerte y la idea generó controversia en redes sociales.

El clip mostró los outfits que los famosos usaron en su última aparición pública, por ejemplo, al actor mexicano Octavio Ocaña, quien desde pequeño fue una celebridad y perdió la vida el 29 de octubre de 2021.

El video con la teoría mostrada a finales de agosto, que suma más de 35 mil likes, generó más de 2 mil likes y diversos comentarios que, además de apoyar su idea, se mostraron claramente impactados por las imágenes.

"Nunca lo había pensado, pero las fotos me hacen sentido", "Esto me abrió los ojos, no volveré a usar color verde", "¿Sera cierto o pura coincidencia?", "Ya me dio miedo esto" o "Agradezco no tener ropa verde", fueron algunos comentarios en el TikTok original.



Otros, simplemente pusieron en duda su plantemiento mencionando que por ejemplo, la cantante Billie Eilish, siempre porta ropa de este color y no ha fallecido, lo cual la hace "inmortal" al ojo del público.

"¿Entonces Billie es inmortal?, "¿Me estás diciendo que Billie morirá pronto? Siempre usa verde", "Qué miedo saber que quizá Billie morirá pronto", son algunos de los comentarios en el video original.

Si bien nadie sabe si solo es coincidencia o realidad, captó la atención del público que mencionó tratar de no usar ropa de este color para garantizar que nada malo les sucediera.

"Mejor no me pongo verde", "Una razón más para dejar el color verde", "Quiero seguir vivo mejor dejo la ropa verde de lado", "En adelante no me pongo nada verde y ya" o "Más vale prevenir que lamentar", son algunos de los pensamientos de los usuarios de TikTok.

Esta alocada teoría tomó fuerza tras el reciente fallecimiento de la reina Isabel II de Reino Unido, quien se especula, también usó un conjunto verde durante su últma aparición pública.