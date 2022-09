¿El ataúd de la reina Isabel II sí es de oro? La verdad detrás de la foto que se volvió viral

El pasado 8 de septiembre el mundo quedó impactado al darse a conocer la muerte de la monarca de Reino Unido, Isabel II. Si bien, desde entonces se ha puesto en marcha el protocolo London Bridge , también se comenzó a generar una controversia en redes sociales en relación con el ataúd de la ex gobernante.

Supuesto ataúd de oro de la reina Isabel II causa polémica en redes sociales

Todo comenzó el 11 de septiembre, cuando en redes sociales como Twitter, se esparció una fotografía de un ataúd que estaba cubierto de oro y tenía un par de rosas en la parte superior, pues usuarios alegaban que pertenecía a la mujer que gobernó el territorio británico por 70 años consecutivos.

La imágen fue acompañada por mensajes de odio e indignación por parte de los internauras, y a pesar de que muchos creyeron que ese ataúd fue donde resguardaban a la reina, la realidad era otra.

" La monarquía inglesa para hacer alarde de su opulencia luce un pomposo funeral con féretro de oro", "La Doñita era dueña de todo el oro de Escocia. Claro que podría hacer el ataúd de oro", "Féretro de la Reina Isabel, elaborado con el oro robado a los pueblos saqueados por el Imperio Británico" o "Féretro de oro para enterrar a la reina Isabel de Inglaterra. Qué les parece semejante injusticia por culpa de la vanidad y creencias vacías", son algunos comentarios que se pueden leer en Twitter.



Al hacerse viral la imagen, muchos internautas comenzaron a dudar de su procedencia, y no pasó mucho tiempo para que diversos medios de comunicación afirmaran que este féretro no era de la reina Isabel II.

Horas después de que la foto ganara popularidad, también se desmintió la noticia al darse a conocer el verdadero féretro que fue fotografiado por primera vez en Balmoral, en Escocia, donde la reina pasó sus últimos días.

¿De quién es en realildad el ataúd de oro?

Usuarios de la red social también se dedicaron a desmentir esta información y revelaron a quién pertenecía en realildad el féretro que se hizo viral y causó polémica.

"Esto es falso, ese ataúd es de José José", "La foto es de 2019 y es el féretro del mexicano José José", "Se nota que no buscan, no es de la reina, la foto es de unos años atrás en el funeral de José José", y "No se crean todo lo que ven, el ataúd es de el cantante José José, no de la reina", fue cómo refutaron la publicación algunas personas.



Como muchos internautas comentaron, el ataúd pertenece a José José, la difunta leyenda mexicana que murió en 2019 a los 71 años tras perder la batalla contra el cáncer de páncreas.

Como dato curioso, el féretro que contiene los restos del cantante, fue exhibido en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México a principios de octubre de 2019, donde se le rindió homenaje y pudo ser visto por los fans que hicieron largas filas afuera del recinto.

Así es el verdadero féretro de la reina Isabel II

A comparación del ataúd de la estrella mexicana, que sí estaba bañado en oro, el de la reina Isabel II fue creado con roble inglés, un material difícil de conseguir actualmente.

Según explicó el diario 'Times' el pasado 12 de septiembre, el féretro de la monarca ya había sido creado 30 años atrás por la funeraria británica Kenyons y se encontraba forrado de plomo en su interior para evitar que su cuerpo sufriera una descomposición de manera rápida.