Fallece Juanpi, tiktoker que compartió su lucha contra el cáncer con humor: así lo despidieron

Algunos creadores de contenido deciden compartir cómo es su vida después de haber sido afectados por algún tipo de cáncer, como Luis Daniel, un niño que enfrentó dicha enfermedad y mandó un emotivo mensaje.

Quien hizo algo similar en vida fue Juan Pablo Rodríguez, un reconocido tiktoker que siempre se mostraba positivo a pesar de padecer cáncer a corta edad, conoce su historia.

Juan Pablo Rodríguez, el tiktoker que afronto el cáncer con humor y repartió risas con sus videos

Juanpi, como también era conocido por su fans, comenzó a subir videos de humor a TikTok en 2020 y ese mismo año, compartió con el mundo que estaba luchando contra este padecimiento que le fue diagnosticado a sus 19 años de edad.



El joven mexicano comenzó a ganar seguidores por mostrar su recorrido para lograr vencer este mal con quimioterapias, el cual especificó se trataba de un tipo de cáncer llamado osteosarcoma que, de acuerdo a Mayo Clinic, nace en las células que forman los huesos largos tales como el de las piernas o brazos.

El tratamiento para su tipo de cáncer representó un gran costo para su familia así que Juan Pablo recurrió a las redes para pedir donaciones y poco después, él agradeció la ayuda debido a que muchas personas respondieron.

A la par que recibía sus quimioterapias, el tiktoker realizaba videos de comedia o baile para su cuenta, demostrando que su condición no le impedía divertirse ni hacer reír a los demás.

Para septiembre de 2021, el influencer reveló que su pierna izquierda fue amputada, y tras su recuperación, volvió a hacer clips cortos donde incluso tomaba con humor su condición. Juan Pablo recibió mensajes de apoyo de sus seguidores en TikTok, donde lo describieron como "un ejemplo a seguir."

"Juanpi eres una gran persona, un ejemplo a seguir, te vamos a estar apoyando y orando por ti", "Vamos Juanpi tú eres un guerrero, lleno de fortaleza, lograrás vencer esto", "Te mando un abrazo Juanpi mis mejores vibras, que te recuperes pronto", "Tu actitud me encanta, eres un crack, mucha salud", o "Tu fuerza y actitud te hacen un ejemplo a seguir, aquí te esperamos cuando te recuperes", fueron algunos comentarios que recibió en sus diversos clips.



A finales de septiembre del presente año, Juanpi comunicó que se sometió a dos cirugías, una de pulmón y otra en el cerebro, pues le había detectado un tumor en esa área.

Juanpi, falleció a sus 21 años y fans le dedicaron mensajes en redes sociales

Tras su ausencia en las redes sociales, especialmente en TikTok, sus fans comenzaron a temer por su salud y es que lamentamblemente el joven perdió la batalla contra el cáncer el pasado 31 de octubre, lo cual se dio a conocer en su cuenta de Instagram y la de su novia Fernanda Salinas, quien le dedicó un tierno mensaje tras su partida.

"Solo me queda decirte que de ahora en adelante todo lo que haga y logre, te lo dedico a ti, te pido que me ayudes y me guíes. Gracias por haberme escogido a mí sobre todas las cosas, te llevaste un pedacito de mí y voy a hacer que estés muy orgulloso de mí, te mando un besito en tus pequitas hermosas hasta el cielo, nos vemos en las siguientes vidas. Te amo para siempre chiquitino", fue parte de su mensaje.



Juanpi, logro acumular más de 89 mil seguidores en TikTok, y fue allí donde una gran mayoría dejó sus condolencias debido a su pronta partida, la cual aún les es difícil de asimilar.



Algunos también le dieron las gracias por las risas que les regaló y la gran fortaleza que mostró durante su tratamiento, remarcando que, a pesar de la situación, siempre tenína una sonrisa en su rostro.