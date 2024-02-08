Muere DJ y sus amigos lo despiden con una fiesta y al ritmo de música electrónica: “El funeral perfecto”
La influencer Victoria Volkóva mostró en video la manera en la que dieron el último adiós a su amigo DJ, Francisco Manzano, quien falleció el pasado 5 de febrero.
La influencer y modelo Victoria Volkóva mostró en redes sociales la fiesta con la que dieron el último adiós a su mejor amigo DJ, volviéndose viral por el peculiar funeral.
Muere su mejor amigo DJ e influencer hace fiesta “afterlife"
Victoria Volkóva, la modelo e influencer que ganó reconocimiento en redes sociales al documentar su proceso de transición y ser la primera mujer trans en protagonizar una portada de Playboy, compartió con sus seguidores en TikTok la manera en la que despidieron a su amigo, el DJ Francisco Manzano, quien murió el pasado 5 de febrero, según reportes.
Fue hace unos días cuando se dio a conocer el lamentable fallecimiento de DJ, mejor conocido como Akapriest, quien abrió shows de estrellas internacionales como Beyoncé, y quien fue despedido por varios famosos en redes sociales como la actriz María Chacón.
“Dejas un vacío gigantesco pero una huella que llevaremos todos los que te conocimos, por siempre. Ya los vi a Clavi y a ti haciendo un fieston en el cielo. Vuela alto Manzi. Te amamos”, anotó.
Entre las distintas formas en las que honraron la vida de Francisco Manzano, cobra también relevancia la publicación que Victoria Volkóva compartió en su cuenta oficial de TikTok.
Y es que, en las imágenes se observa a un grupo de personas bailando y cantando junto al altar que colocaron para su amigo, en el que se ven imágenes del DJ, velas y muchos ramos de flores.
"Cuando se murió tu amigo que era DJ y te deja con todas sus amigas fiesteras", se lee sobre el viral video junto al que la modelo dedicó a su amigo emotivas palabras de despedida. “Volveremos a bailar juntxs algún día, mi Manzano”.
@vicovolkov
💚 volveremos a bailar juntxs algún día, mi Manzano 🍏♬ sonido original - Victoria Volkova
Internet reacciona a la fiesta con la que despidieron a famoso DJ
Las condolencias y muestras de cariño aparecieron de inmediato en la zona de comentarios del video, donde algunos expresaron que no podrían aguantar el dolor de una pérdida y estar en una fiesta a los que la modelo respondió.
“Nada fácil, la verdad. Lloro diario y me pesa mucho. Pero recordarlo me hace sentir que estoy viviendo la vida en su nombre. Yo estaba brincando y berreando al mismo tiempo. Un sentimiento muy extraño, definitivamente me hizo extrañarlo más”, compartió Victoria.
Sin embargo, otros usuarios aplaudieron la manera en la que se despidieron del DJ, expresando que a ellos les gustaría que les dieran el último adiós de esa manera.
“Yo siempre he pensado que así se debe despedir a una persona que fue alegre nada de llorar, hay que hacerles una fiestota”; “Si la cartulina de mi funeral no dice ‘el afterlife de la maya se realiza en su casa 50 de cover, con café y sirio pasan gratis’ no me voy a morir”; “Si no van a estar así en mi funeral no quiero nada”; “Así debe despedirse a un amigo, con todo lo que amaba y con todo lo que lo hacía único”, son algunos de los comentarios.