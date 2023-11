Michael Jackson es tendencia: se vuelve el famoso muerto más rico y el rey de Halloween en NY

'El rey del pop' fue uno de los artistas más exitosos en vida de todos los tiempos. Su música continúa perdurando y de hecho, 'Thriller' se volvió un himno para la celebración de Halloween.

Cada año, miles de personas se aprenden el icónico baile para replicarlo en las fiestas; no obstante, éste se hace de manera masiva en un evento muy especial, te explicamos.

Participantes del desfile de Halloween en Nueva York bailan en las calles 'Thriller'

Al llegar el 31 de octubre la ciudad de Nueva York organiza un desfile de Halloween con personas disfrazadas de monstruos para que amenicen la fiesta al recorrer las calles y una de las tradiciones del evento más esperadas, es cuando los participantes bailan 'Thriller' al unísono.

El video del performance ya circula en las redes sociales y se volvió viral rápidamente con millones de reproducciones, especialmente en Twitter, donde las personas quedaron encantados con el homenaje a Michael Jackson.

"Sencillamente brutal, qué espectáculo", "Chulada", Qué ganas de estar ahí", "Correcta forma de celebrar Halloween", "Michael se sentiría tan orgulloso", "La música del REY nunca morirá, larga vida al REY", "Las cosas buenas nunca pasan de moda", "Me encanta, que espectáculo", "Pues es que es el mejor baile de todo el mundo, imposible que muera", "Solo quiero ser uno de ellos", "Me encanta la actitud de todos, se nota que ensayaron" o "Es que si no se baila esta canción no es Halloween".

Forbes nombra a Michael Jackson el famoso muerto más adinerado del 2023

Con esto el nombre del cantante se hizo tendencia, pero también debido a un anuncio muy especial. Resulta que el día de ayer la revista 'Forbes' lanzó un listado donde mencionó a las celebridades fallecidas mejores pagadas de 2023.

"Estar muerto ya no es lo que era. Los 13 músicos, escritores y otras personalidades fallecidas que figuran en la clasificación anual de 'Forbes' de las celebridades muertas mejor pagadas ganaron unos 470 millones de dólares en los últimos 12 meses, un 70 por ciento menos que los mil 600 millones de dólares recaudados en 2022, una cifra récord", se lee.



De acuerdo a la información, Michael encabeza el número uno al generar 115 millones de dólares este 2023 no solo por su música, también debido al espectáculo del Cirque du Soleil, Michael Jackson 'ONE', en Las Vegas y se estima que los ingresos aumenten para el 2024 debido a que se se autorizó realizar una película biográfica dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar, el sobrino de Jackson.

Esta no es la primera vez que el cantante aparece en dicha lista, pues en 2019 también resultó estar a la cabeza con alrededor de 85 millones de dólares ganados.

En el segundo lugar se encuentra Elvis Presley con 100 millones de dólares;en el tercero el ex tecladista de 'The Doors',Ray Manzarek, con 45 millones de dólares y en el cuarto, Theodor Seuss Geisel, mejor conocido como el autor literario Dr. Seuss con 40 millones de dólares.



Si bien para sus más fieles seguidores podría ser una buena noticia, para otros, el hecho de ver cómo el fallecido aún es una estrella millonaria les molesta debido a su turbio pasado, ya que fue acusado de abuso sexual a menores en vida.

Además piden que con esas ganancias pague a las personas que supuestamente fueron sus víctimas.

"Aún es capaz de pagar a sus víctimas", "Y pensar que jamás lo culparon, qué mal", "Por ser rico pudo quedar libre de cargos, no lo nieguen", "Deberían estar avergonzados de celebrar esto, saben que no era un hombre bueno", "¿Ya se olvidaron de 'Leaving Neverland' verdad?, "Muy talentoso, pero sus crímenes quedaron impunes", "Qué coraje que siga ganando dinero a pesar de todo lo que hizo" y "Ganando dinero a expensas de lastimar niños", fueron algunos de ellos.



A raíz de esto una gran cantidad de personas salieron en defensa de Michael argumentando que jamás se probó que fuera culpable en verdad, así que pidieron dejar de divulgar información falsa.

¿Qué piensas sobre la noticia? Dinos en los comentarios.

