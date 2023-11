Taquero afirma ganar mucho más que un universitario y causa polémica: "No soy cualquier taquerito"

Por mucho tiempo se ha tenido la creencia de que por ser universitario tendrás la vida arreglada gracias a un empleo bien pagado, ¿pero qué hay de aquellos que ponen un negocio y les puede ir mejor?

Este es el caso de un taquero mexicano que se ha hecho viral tras revelar cuánto gana mensualmente, abriendo un debate en TikTok cuestionando su respuesta.

"Me llevo mis quemadas, pero mi lanita": Taquero revela exorbitante salario

A través del canal de TikTok @icefire_oficial, que nos ha dado joyas como la señora celosa que se hizo viral en varias rede sociales, nuevamente ha llamado la atención de los internautas tras hacer una breve entrevista a un taquero mexicano, quien asegura ganar casi 4 mil dólares al mes/70 mil pesos.

“Yo, siendo taquero, ganó 70 mil pesos (casi 4 mil dólares) al mes, ganó más que un universitario, me llevo mis quemadas, pero me llevo mi lanita”, expresó el señor, cuyo nombre no fue revelado.



El taquero compartió que estudió hasta el segundo año de secundaria, además compartió cuánto gana un taquero promedio, es decir que apenas va iniciando o que tiene una jornada laboral más corta.

“Unos 25 o 30 mil pesos, así cualquier taquerito. (...) Gracias a Dios me va bien, me va chingón”.

Taquero abre debate en TikTok sobre la brecha salarial

El clip, que ya cuenta con 4.1 millones de visualizaciones en un día, abrió un debate en TikTok, ya que en los comentarios hubo personas que felicitaron al taquero por su esfuerzo, mientras que otros cuestionaron si en verdad podría ganar esa cantidad de dinero al mes.

“También tienen que entender que un taquero trabaja más que un licenciado oficinista”, “¿Por qué la gente no puede creer que un taquero con negocio establecido puede vender 70 mil pesos al mes?”, “Una cosa son las ventas totales y otra es lo que le queda”, “Conozco a un taquero que gana 20 mil pesos diarios libres de pecado”, “Soy contador y en una ocasión le arreglamos una compra de un porche a un cliente, resulta que tenía una tenía una taquería”, “Yo soy ingeniero, no gano 70 mil, pero da mucho gusto el progreso del señor, cada quien sus ideales” y “El doctor que gana 100 mil pesos por operación viendo el video”, fueron algunos de los comentarios.



¿Conoces a algún taquero que tenga ese salario mensual? No olvides compartirnos tu anécdota en la sección de comentarios.