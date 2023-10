Pareja desata polémica al revelar que duermen en cuartos separados; ¿Son amigos o novios?

Es común en las redes sociales ver a parejas, no importando su nacionalidad, demostrando su amor en múltiples maneras, pero una chica ha llamado la atención tras publicar en TikTok que vive con su pareja, pero cada uno tiene su cuarto en la casa.

¿Joven presume que vive con su pareja en cuartos separados: así reaccionaron en TikTok

Una joven llamada María compartió en su perfil un clip en el que se puede apreciar su recámara, la cual tiene decorada con peluches, además de tener su propio tocador y un clóset completo para ella, además de presentar muy brevemente el cuarto de su pareja.

“Cuando vives con tu pareja, pero cada uno tiene su espacio jejeje”, fue lo que escribió esta joven en el video que ya superó las 7 millones de reproducciones.



Al ser algo poco común en nuestra cultura, ya que las parejas suelen dormir en la misma habitación, María fue el blanco de múltiples comentarios, ya que muchos cuestionaron su relación, insinuando que eso podría afectarlos en un futuro.

“Eso de dormir en camas separadas no me gusta”, “Así cada uno mensaje con tranquilidad”, “¿Segura que son pareja?”, “De hecho varios psicólogos han dicho que es muy sano que cada uno tenga su espacio”, “Es una manera sana de vivir juntos”, “En verdad, normalicen tener su propio espacio aunque vivan juntos”, “Eso puede ocasionar problemas luego”, “¿Amigos o novios” y “Me voy a vivir solo mejor”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Joven defiende su relación tras recibir críticas por vivir con su pareja en cuartos separados

En la misma red social, María tomó varios de los comentarios y respondió de manera tajante a todos aquellos que consideran que su relación no va a prosperar por dicha situación.

“Para mí es muy gratificante tener sola mi espacio para arreglarme, para maquillarme, para peinarme, para decidir qué ropa me voy a poner; si es mi desorden se queda en mi habitación (...) Cada quien con lo suyo, pero en la noche sí dormimos los dos (juntos), no es dormir separados, es tener cada quien su espacio”, expresó.



En otro video, la joven recordó algunos de los comentarios que recibió y destacó que se siente muy bien en su relación, así que no tiene nada de malo que tenga su espacio.

“Ahí es donde yo me pongo a pensar, ¿en serio hay mujeres que tienen una relación donde no están seguras, donde no se sienten bien, donde desconfían de su pareja, donde tienen que estarlo vigilando para ver qué hace? Uy, no, yo no me imagino eso, siento que eso sería muy estresante”, indicó.



