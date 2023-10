Quinceañera ofrece sopas instantáneas como cena en su fiesta y causa revuelo en TikTok

Las fiestas de XV Años suelen ser muy importantes para muchas jóvenes latinas, donde pueden estar en compañía de sus seres queridos, disfrutar de una gran comida, bailar y cumplir varias tradiciones que dicta este tipo de festejo.

Con el paso del tiempo, esta festividad se ha ido adaptando dependiendo de los gustos personales de la festejada, además del presupuesto con el que cuente la familia, llamando la atención unos XV años en particular.

Fiesta de XV años se hace viral por servir sopas instantáneas

A través de TikTok, la usuaria Adriana Coronado compartió un video en el que muestra una enorme cantidad de sopas Maruchan que están preparando en una fiesta de XV Años a la que asistió en Coahuila, México.

Aunque la joven no aclara si la sopa instantánea fue parte de la sopa o simplemente fue otro de los alimentos que se les dio a los invitados, dicho clip se volvió viral al alcanzar más de 3.7 millones de reproducciones, además de que dividió la opinión de los internautas, quienes aplaudieron a la familia de la festejada por servir lo que quisieran, mientras que otros no estuvieron de acuerdo.

“Que no se les ocurra darme Maruchan en una fiesta, mejor no me inviten”, “Yo a las fiestas voy a disfrutar todo al máximo, me vale loque me den de tomar y comer”, “Hace 3 meses, en la fiesta de mi hija, a medianoche di tacos de pastor, longaniza y más; se da lo que se puede y aún así nada les parece”, “Pero dan esas sopas cuando ya es muy noche o en la madrugada”, “Yo vi el otro video y dicen que fue a las 3 de la mañana cuando repartieron las sopas, para los que andaban criticando” y “No criticar, por favor, cada quien da lo que puede”, fueron algunos textos.

¿La sopa Maruchan son los nuevos chilaquiles de las fiestas?

En México es usual que se sirva algo de comer durante la madrugada en las fiestas, siendo los chilaquiles el platillo por excelencia.

Recientemente en TikTok se han hecho virales varios videos en los que se sirven sopas Maruchan, tal y como lo mostró el usuario @jobadds5, quien asistió a una boda que también ofreció esta clase de comida.

“Todo iba fenomenal hasta que se puso más fantástico y dieron Maruchan para bajar el avión”, escribió el joven.



¿Te han ofrecido sopa Maruchan en alguna fiesta? Cuéntanos tu anécdota en la sección de comentarios.