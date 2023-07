Joven se viste al estilo Barbie para su ceremonia de graduación: look causa furor en Internet

El color de moda en la actualidad es el rosa gracias a la nueva cinta 'Barbie', la cual ha sido esperada desde su estreno por millones.

A tan solo unos días de que llegue a las salas de cine la "fiebre Barbie" sigue en tendencia y un chico lo aprovechó para hacerse viral con un outfit. Se trata de Tote Fernández, un joven español que se hizo famoso por participar en reality show de su país y últimamente, gracias a su entusiasmo por la moda.

Tiktoker usa traje rosa inspirado en Barbie para su graduación

En su cuenta de TikTok @totefernandezm se dedica a mostrar sus mejores combinaciones de prendas demostrando que su estilo es único; sin embargo, para el día de su graduación quería vestirse de una manera aún más especial.

El pasado 5 de julio anunció con emoción que su "súper traje de graduación" por fin había llegado a sus manos vía paquetería y a la par de que comenzó a vestirse compartió un poco sobre su historia.

Fernández reveló que en un inicio estaba buscando ser futbolista, pero después de lesionarse tuvo que dejarlo y tomar otro camino el cual era estudiar derecho, pero confesó que tras de 2 años renunció porque no le gustaba.

"Me cambié a marketing y dirección comercial sin saber qué quería hacer. 4 años han pasado y he vivido miles de cosas gracias a las redes sociales. En dos días me graduaré sin saber qué quiero ser, alguien lo verá como un problema, pero me di cuenta de que el enfoque estaba mal y no es el qué, es el quién. En dos días recogeré el título sin saber qué quiero ser pero por fin sé quien soy", fue como terminó el discurso.



El tiktoker dejó ver que su traje era rosa y estaba conformado por un saco con un corazón en la espalda y una falda tableada, lo cual llamó la atención de inmediato.

En un segundo clip titulado "Mi outfit de graduación tenía que ser un traje de Barbie" modeló su conjunto el cual acompañó con un pantalón satinado, crocs de plataforma y un bolso rosa.

Además confirmó que había asistido a su ceremonia de graduación para recibir su diploma con dicho outfit el cual resaltó de entre todos los demás.

Internautas reaccionaron al video viral de TikTok

El material que estuvo acompañado de la canción 'Barbie Girl' de Aqua, obtuvo 4.6 millones de vistas y si a la mayoría de internautas les encantó su combinación de prendas, otros pocos simplemente se dedicaron a atacarlo por su supuesto "mal gusto".

"¡Qué estilazo tienes, chico! Ese corazón en la espalda es lo más!", "Amé tu outfit", "Me encanta que rompas estigmas con el color rosa", "Lo importante es que se graduó, ¿no?", "Simplemente 'no' a todo el conjunto", "Muy original", "Qué mal gusto, no se ve bien" o "Me encanta esta modernidad ... Y dejar en claro que la ropa puede ser universal", fueron algunos de los comentarios.



A pesar de esta división de opiniones el creador de contenido se limitó a recibir con cariño aquellos que lo apoyaron y que creen que en definitva mostró el estilo de Barbie a su modo.

