Niño se niega a dar la mano a su maestra durante su graduación por esta impactante razón

Las fiestas de graduación son eventos donde los padres celebran los logros académicos de sus hijos; no obstante, en ellas pueden ocurrir cosas que son capaces de generar polémica, tal como en el siguiente caso.

Niño ignora a maestra en ceremonia de graduación porque lo "humilló" y esto pasó

Alonso Sepulveda, es un hombre originario de Sonora, México, que como muchos estuvo celebrando el fin del año escolar de su hijo Eduardo, a pesar de que no fuera un evento del todo feliz para el menor.

En un video de TikTok posteado el pasado 9 de julio el tiktoker reveló que su pequeño tuvo la confianza de decirle a él y a su esposa que estaba enojado con su maestra, pues durante todo el año lo "humilló".

Lo que más los sorprendió es que el mismo menor comentó que debido a esto, él no tenía la intención de darle la mano a su maestra al momento de recibir el diploma sin importar lo que pensaran los demás.

Con esto en mente, Alonso asistió al evento y sacó un celular para grabar lo que haría Eduardo al momento de que su nombre fuera mencionado.



Al ser su turno de pasar, el estudiante se acercó con seguridad a la mesa donde se encontraban diversas autoridades de la escuela para recibir su reconocimiento y cuando vio a la docente, simplemente él la dejó con la mano estirada y continuó saludando a los demás.

Lamentablemente para Eduardo una persona de la mesa directiva le dijo que volviera y saludara a la maestra en contra de su voluntad, lo cual levantó polémica de inmediato en redes.

Internautas están molestos porque el niño fue forzado a darle la mano a la maestra

El clip de Alonso Sepulveda ya fue reproducido más de 9 millones de veces e hizo enojar a los internautas, quienes alegan que nadie tenía porqué obligar al niño a hacer algo si no quería.

"No me gustó que el otro maestro le obligar a darle la mano a la maestra el respeto se gana nos exige", "No debieron obligarlo a darle la mano, por algo no se la dio", "Ojalá ese maestro así como pidió que se regresará a darle la mano investigará los casos de abuso", "Como maestra, puedo decir que nos ganamos el cariño o desprecio de los alumnos, dejamos huella o cicatrices", "Lamentable la acción de los docentes, los niños tiene derecho a elegir a quien saludar o a quien no" o"Yo que el morro no me regresaba a saludar y si no me quieren dar los papeles pues me voy", fueron algunos de ellos.



Dicho tiktok dejó consternados a los usuarios, pues deseaban conocer qué había pasado entre el niño y la maestra, lo cual aún se desconoce.



Por el momento, el padre del niño no mencionó si levantaron una denuncia formal por el supuesto maltrato que sufrió el menor o cuál es la postura de la escuela ante el caso.

¿Tú que opinas de este caso tan controversial? Dinos en los comentarios.

Te podría interesar también: