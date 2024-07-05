Mexicana se gradúa de la universidad gracias a que vendió elotes: su historia inspira a muchos jóvenes

Video Joven mexicano construye gimnasio de madera en el patio de su casa e impacta a Internet

Ana Belén García, una joven de 25 años originaria de Tijuana, se hizo viral luego de compartir en redes sociales s u historia de éxito y esfuerzo. La joven compartió en la cuenta de Facebook de su emprendimiento que gracias a su negocio de venta de elotes pudo graduarse como Cirujano Dentista en la Universidad Autónoma de Baja California.



En su perfil, Ana Belén, conocida por sus amigos como ‘La Teko’, compartió varias imágenes de la ceremonia de graduación. En una de las fotografías, la joven aparece vestida con toga y birrete, sosteniendo un cartel con el mensaje “Me gradué vendiendo elotes”.

Estudiar y trabajar al mismo tiempo no es cosa extraña para Ana. Desde que comenzó a estudiar su carrera universitaria, siempre buscó la manera de obtener ingresos para pagarse todo lo relacionado con sus estudios. Su primer negocio fue vender burritos, y aunque le iba bien, tuvo que dejarlo cuando llegó la pandemia y las restricciones sanitarias le impidieron seguir con él.

A pesar de este duro momento, no se dio por vencida e ideó otra forma de ganar dinero para continuar con su sueño de convertirse en dentista.

Aunque al principio no fue fácil equilibrar su vida académica con las exigencias y responsabilidades de su negocio, Ana logró, con esfuerzo y dedicación, sacar ambos adelante. Su negocio ganó popularidad y, con el apoyo de su familia, rentó un local y la veta de elotes prosperó significativamente, lo que le permitió extenderlo a eventos privados y distintas celebraciones.

Ana compartió al medios local El Tijuanense que la decisión de estudiar odontología surgió de su interés en las ciencias de la salud desde pequeña.

"Convertirme en odontóloga me da la oportunidad de seguir mi vocación y ayudar a quien lo necesite", comentó.



Hubo momentos en los que tuvo que pausar su emprendimiento para enfocarse en sus estudios, pero siempre encontró la manera de seguir avanzando hacia sus metas. A pesar de las dificultades, nunca perdió la esperanza ni las ganas. Su espíritu emprendedor y determinación fueron claves para superar los obstáculos que le puso la vida en ese momento.

Ahora, Ana Belén García es una recién graduada en odontología y también una empresaria exitosa. Su historia es una inspiración para muchos jóvenes que buscan alcanzar sus sueños a pesar de las adversidades. En una charla, Ana aconsejó a aquellos jóvenes que desean emprender:

“Hagan todo con amor, eso hará que hagan las cosas bien. Es difícil y hay que ser muy perseverantes, pero no hay esfuerzo que no valga la pena”.

“Sé que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero las ganas de lograr nuestras metas nadie nos las puede arrebatar. Espero que puedan encontrar algo que los apasione tanto que los anime a salir de su zona de confort y empezar a hacerse de sus propias oportunidades”.