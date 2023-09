Joven mexicano se gradúa de la universidad y asiste a la ceremonia vestido con atuendo prehispánico

Anteriormente te hemos presentado historias de personas que rompen la tradición impuesta de usar un traje formal para recibir su título de graduación universitario y quien lo hizo de una manera única fue un joven llamado Holcan Mattero.

En video, joven se viste con traje prehispánico en su graduación de universidad: se viraliza en TikTok

El pasado 6 de septiembre publicó en sus redes sociales que se había graduado como Ingeniero Bioquímico en el Instituto Tecnológico de Milpa Alta, ubicado en la Ciudad de México, y a diferencia de sus compañeros, él honró sus raíces mexicanas portando un traje prehispánico.

En el momento que anunciaron su nombre y se dirigió al escenario para recibir su título se escuchó una melodía antigua mexicana, y poco después, la ola de aplausos no se hizo esperar.

Con mucho orgullo al llegar saludó a los profesores uno por uno en forma de agradecimiento y cuando le hicieron entrega oficial de su título no dudó en posar con él.

Todos los presentes quedaron impactados por su hermosa vestimenta y en todo momento se robó las miradas de alumnos e invitados.



Holcan decidió subir este momento tan especial a sus redes sociales y específicacmente en TikTok fue donde se viralizó de inmedito al ser reproducido 3.6 millones de veces en tan solo 24 horas.

Entre los más de 16 mil comentarios las personas expresaron lo elegante que lucía y la encantadora manera en la que honró a México.

" Que orgullo verte, que orgullo ser de tu mismo país!!! Felicidades y mucho éxito Holcan", "Qué elegancia", "ices que estás honrando a todo México, te equivocas porque estás honrando a América entera! Gracias hermano", "Se puso traje de gala para la ocasión ¡eso! felicidades", "No te conozco, pero que chingon! me sentí muy feliz por ti", "Qué gran estilo tienes", "Y soporten", "Wooow muchas felicidades eres un orgullo para México, honras a tu cultura orgullosa de ti 1000%", "Me conmovió demasiado ver esto.. Que orgullo para México" o "El mejor traje de graduación que he visto".



En un segundo clip, el joven mostró el traje más de cerca al hacer una pirueta en el aire para terminar presumiendo su título universitario, el cual también está ganando mucha popularidad en Instagram.

A raíz del material de Holcan los usuarios se mostraron interesados en la cultura prehispánica de México y le han pedido que explique un poco más sobre su origen, el significado de su nombre y las danzas aztecas, las cuales de acuerdo a sus redes, realiza con frecuencia.



¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.

Te podría interesar también: