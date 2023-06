Alumnos de primaria piden bailar canción de Peso Pluma en su graduación y el video se hizo viral

Los bailes escolares pueden captar la atención de todos los usuarios de TikTok por ser muy creativos y originales, como la de los bebés que se disfrazaron como voladores de Papantla.

Otro ejemplo que al parecer tuvo opiniones divididas, fue el de un grupo de alumnos en México que bailaron en su graduación de primaria una de las canciones más populares de Peso Pluma.

Canción "Ella Baila Sola" de Peso Pluma suena en ceremonia de graduación y el video causa polémica

En un video publicado por la cuenta @irahijulian el pasado 8 de junio, se puede ver a jóvenes vestidos de verde realizando un vals en conjunto, pero lo más curioso es que al fondo, sonaba 'Ella Baila Sola' en versión de piano para darle un poco más de elegancia.

Los asistentes notan de inmediato qué canción estaban bailando; no obstante, ninguno reaccionó de manera negativa y se mostraron atentos a la coreografía de los festejados.

El material con 3 millones de views se volvió viral en cuestión de horas y todavía sigue esparciéndose por todas las redes sociales.

En la sección de comentarios, las personas expresaron que éstas nuevas generaciones de estudiantes los sorprenden, ya que anteriormente ellos bailaban canciones muy distintas, por ejemplo alguna de Chayanne u otro artista con una mayor trayectoria musical.

"Qué bueno que en mis tiempos era Faded de Alan Walker", "En mis tiempos era la de Chayanne", "Pasamos de 'Tiempo de Vals' a Ella Baila Sola' jaja no sé qué pensar", "Antes era música de Ed Sheeran o Adele", "En mis tiempos era "Corazón de Niño", "¿Cómo es posible este suceso? jaja, antes Chayanne era el rey de los vals", y "Agradecido que en mío fue una de el Buki".

Así reaccionaron usuarios de TikTok al vals con la canción de Peso Pluma

Para una gran mayoría 'Ella Baila Sola" en versión de piano sonaba muy bien y les agradó la idea de que fuera elegida para el evento escolar.

"Excelente notas no me gusta Peso Pluma, pero reconozco que no suena feo", "La verdad es que la música es buena y la letra, aunque creativa es muy denigrante", "Un aplauso al maestro de música me encantó, buena interpretación en piano, solo es cuestión de adaptarse al tiempo", "Me encantó esta música, y pues como no me sé la letra de la canción no me ofende" o "No soy fan de Peso Pluma pero este vals está bien adaptado la verdad felicidades al intérprete del piano", es la manera en que reaccionaron.



Sin embargo, algunos lo catalogaron como una selección de mal gusto y quedaron decepcionados de que tanto los maestros como la escuela, haya permitido que se escogiera esa canción, la cual desde su lanzamiento causó revuelo.

"Error no son los niños son los maestros", "Muy mal, saben que esa música no es para niños y no importa que no se escuche la letra", "Qué mal gusto tienen algunos", "Si a mi me ponen eso mejor repito año", "Ay no yo mejor no bailaba nada jaja", "Me la estoy pasando bien raro viendo esto", "¿Cómo por qué pensaron que era buena idea?" y "Mi respuesta a esto es un rotundo ¡No!".



A pesar de que el clip ya está rondando por todo el Internet, aún se desconoce si el artista Peso Pluma vio el baile de graduación o lo que piensa al respecto, debido a que en el pasado hizo hincapié en que su música no fue creada para que la escucharan los niños.

¿Tú qué piensas acerca de esto? no olvides compartir tu opinión.

Puedes ver también: