Joven ignora a profesores en ceremonia de graduación: no les da la mano y causa debate en TikTok

Una joven dio mucho de qué hablar en Internet con un simple gesto que hizo en su ceremonia de graduación.

En línea, podemos encontrar un montón de historias que deciden celebrar su graduación con grandes o emotivos gestos, dada la importancia de esta fecha.

No obstante, más recientemente, una chica se viralizó por lo que no hizo en el momento en el que le entregaron su diploma, ¿estuvo bien o mal?

Joven no les da la mano a profesores en su graduación: video se hace viral

El protocolo al recibir un diploma suele ser recibirlo con la mano izquierda y, con la otra, saludar a los profesores presentes en el escenario, que suele ser una persona de alto rango dentro de la institución académica.

Sin embargo, una chica optó por hacer un par de excepciones. La cuenta de TikTok @tucontenido1995 compartió las imágenes el pasado 6 de septiembre.

En un video de apenas 8 segundos, se aprecia a la joven saludar uno a uno a sus profesores, pero, cuando llega al lugar de una, se pasa de largo, dejándola con la mano extendida. Pero no solo eso: al pasar frente a otro de ellos, ninguno de los dos se ofreció el apretón.



Las imágenes se viralizaron a través de esta plataforma, donde alcanzó 4.1 millones de visualizaciones, casi 150 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios.

Vale la pena resaltar que se desconoce la identidad de la joven que no le dio la mano a sus profesores en su ceremonia de graduación, aunque se puede suponer que los hechos se dieron en Venezuela, puesto que la bandera de dicho país se percibe dentro de la toma.

En ese sentido, también se desconocen los motivos detrás de su decisión.

Internautas reaccionan a video de la joven que no quiso darle la mano a profesores

En la sección de comentarios del video, miles de usuarios de TikTok abrieron el debate sobre el video viral. De manera general, las opiniones se dividieron entre las que reprobaban que la joven no le diera la mano a dos maestros y las que la apoyaron.

Entre los primeros, se usaron argumentos como:

“Ahí se mira lo inmaduros y rencorosos que son los estudiantes”, “A mí me enseñaron que primero es la educación, pase lo que pase”, “La educación que aprendió en su hogar la demuestra en este acto”, “Creo que el profesor no gastó tiempo en levantar la mano con alguien soberbia y mal agradecida”, “Aunque yo no me lleve bien con algún profesor, mantengo mi respeto hacia un adulto que hace su trabajo”, “Supongo que eso la hizo sentir mejor, pero se vio como una grosera”, “Pero qué necesidad, así tenga el título, los modales dicen mucho más”.



Del lado opuesto, muchos externaron:

“Eso confirma que el profesor sabe que hizo algo mal y ya sabía que la alumna lo rechazaría”, “Me enseñaron a respetar a mis mayores, pero ellos también tienen que ganarse mi respeto”, “El ‘profe’ ni la mano alzó, porque sabía que había hecho algo malo”, “Ella está en todo su derecho de alejarse de quien no le hace bien”, “Todo el mundo critica sin saber lo que la profesora le hizo… a lo mejor merece eso y más”, “Cuando sabes que le hiciste la vida imposible a alguien”.