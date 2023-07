Románticas e ingeniosas propuestas para ir a ver la película Barbie inundan Internet

A tan solo días de que se estrene la cinta 'Barbie' protagonizada por Margot Robbie muchas personas han pensado invitar a su persona favorita para verla juntos, pero de una manera muy especial.

Internautas crean invitaciones originales para ver la película de 'Barbie'

Así fue como nació una nueva tendencia donde especialmente las usuarias de redes, revelan cómo sus parejas o amigos se las han ingeniado para hacer una invitación original.

Lo interesante es que las propuestas son acompañadas con regalos de color rosa, el cual es característico de la muñeca.

Por ejemplo, los ramos de flores son los más populares del momento por sus decoraciones y también porque están acompañados de una tarjeta con la siguiente frase: '¿Quieres ir a ver 'Barbie' conmigo?'.



En TikTok las chicas alrededor del mundo muestran cómo sus novios las sorprenden con una gran cantidad de regalos para hacerles la esperada pregunta, gesto que no pasa desapercibido por lo romántico que es.



Algunas invitaciones han sido más creativas, pues son hechas con un detalle dulce, como deliciosos pasteles miniatura en forma de corazón o waffles con fruta, los cuales están envueltos con mucho cuidado para no perder la presentación.

De hecho, muchos negocios de repostería están creando sus propias invitaciones comestibles para 'Barbie' y promocionándolas en sus redes sociales para que las personas puedan comprarlas y regalarlas.



Las invitaciones para 'Barbie' también está siendo realizadas entre mejores amigas, como el caso de la tiktoker @alelastiri, quien creó un kit muy 'girly' para su bff con el fin de pedirle que fueran juntas a ver el largometraje más esperado del año.

En una bolsa rosa guardo diversos objetos que serían de su agrado como una cosmetiquera, lentes, maquillaje, accesorios para el cabello y un cupón válido por una entrada de cine.

"Siempre espectadora y nunca protagonista", "Yo también quiero una invitación así", "Qué ganas que mi novio me haga algo así pero sin que tenga que decirle", "Todo es hermoso, tengo envidia de la buena", "Yo también quiero vivir ese sueño", "Aquí esperando a recibir la mía, pero no creo" o Y yo me di cuenta de lo mucho que quería tener novio", es la manera en que reaccionaron algunas internautas.



Algunas personas optaron por hacer su invitación para ver Barbie regalando una de estas famosas muñecas o algún producto relacionado con la franquicia, como un pequeño auto Hot Weels rosa.



Por último, algunas afirmaron estar cansadas "de ser especatadoras" y mostraron evidia por las chicas que recibieron este tipo de inivitaciones, el cual fue reflejado con algunos memes muy parecidos al que se muestra a continuación.

