Joven recibe título de licenciado y sus amigos le dieron la mejor sorpresa: video provoca lágrimas en TikTok

Incluso los festejos de este tipo pueden provocar lágrimas en los internautas, lo cual pasó con el caso de Victor Sánchez un joven mexicano de Veracruz, México, que recibió la sorpresa más linda por parte de sus amigos en el especial día.

Joven celebra con amigos su graduación: le llevaron un pastel afuera de su escuela

En su cuenta @victormanuelsnche17 publicó un clip único pues en él se ve su reacción al notar que poco después de haber sido nombrado licenciado, a las afueras de su universidad ya lo esperaban sus queridos camaradas para celebrar su triunfo.

"Supe que tenía las amistades correctas cuando me esperaron afuera de la universidad para festejar que ya era todo un licenciado", fue el texto que acompañó su TikTok.



Uno de sus amigos sostenía un pastel que estaba decorado con una vela y el otro, cargaba un cartel que decía" Sí se pudo Victor, felicidades". Esto porovocó que el recién graduado soltará a llorar de felicidad y justo en medio de la calle comenzaron a celebrar que había terminado su carrera con éxito.



El festejado mordió su pastel y al parecer continuaron celebrando su logro más tarde. El material fue posteado el pasado 10 de junio y actualmente tiene 6.6 millones de vistas y 1.1 millones de me gusta.

Internautas reaccionaron al video viral de TikTok

Los usuarios de la red social no tardaron en comentar que en efecto, el festejo de Victor hizo que ellos también lloraran.

"Me hicieron llorar, qué lindos tus amigos", "Se me metió algo en el ojo", "Lloré, ¿dónde conseguiste a tus amigos? yo quiero unos así", "Yo sí lloré y ¿ustedes?", "Llorar por extraños es mi pasión", "Yo hubiera reaccionado igual que él", "No quería llorar, pero no pude evitarlo", y "Ay, yo si lloró si me salen con esa sorpresa. Muchas felicidades joven por su logro" es la manera en que se expresaron.



También felicitaron a Victor, pues además de terminar sus estudios universitarios, mencionaron que él ya era un "ganador" por tener amigos que celebran sus logros con emoción.

"Tú ya ganaste hermano", "Qué bonito cuídalos mucho tienes unos amigos hermosos", "Esa amistad vale la pena", "Bueno mi Licenciado en esta vida usted ya gano con esos amigos. Dígame que es millonario sin decírmelo", "Sn oro puro bro,valora esas amistades que ya no se encuentran", "Felicidades por tu graduación y por esos amigos" o "Esos amigos valen oro , más que amigos hay hermanos que no son de sangre. Felicidades.", es lo que comentaron.



Gracias a la viralidad del video, se le ha pedido constantemente a Victor que presente a sus amigos en TikTok para saber un poco más de ellos y cómo nació su amistad.

