Joven deja con "la mano estirada" a su maestro en entrega de diplomas y causa debate en TikTok: ¿grosera?

Aunque las ceremonias de graduación son para celebrar y pasarla bien, las redes sociales han demostrado que pueden existir momentos inesperados que cambian el ambiente del lugar y quien logró hacer uno fue la siguiente alumna.

En video, joven rechaza saludar a su maestro en graduación y explicó la razón: se viraliza en TikTok

Se trata de la usuaria de TikTok @marians.mt, quien a principios del mes de diciembre publicó un video sobre lo que decidió hacer el día de su graduación.

Resulta que al momento de entregar los diplomas, se tiene la costumbre de que los graduados dan la mano a los maestros que se encuentran en el escenario del auditorio, pero ella, no tenía la mínima intención de hacer este gesto con uno de sus ex docentes sin importar lo que pensaran los demás.

De hecho en su material demostró que en efecto, al pasar al frente por su diploma y dar la mano a los académicos fingió que saludaría al segundo profesor, pero cuando él se acercó, inmediatamente se quitó y continuó con los demás.

Como era de esperarse el hombre quedó en shock, pues no esperaba que pasara algo así y la chica continuó saludando a todos los demás de manera normal.



La autora del clip dejó en claro que tuvo un motivo muy especial para no saludar a dicha persona y no lo hizo por simple capricho.

"No es rencor, solo no me gusta ser hipócrita con gente que me hizo la vida cuadritos y me lastimo físicamente, emocionalmente", fue el texto que acompañó su publicación.

La joven creó un debate sobre si hizo bien o mal en no saludarlo en la entrega de diplomas

En tan solo una semana su TikTok se hizo viral con más de 21 millones de vistas y en los comentarios, primero se expresaron aquellos que aseguraron que negarle el saludo fue una gran falta de respeto de su parte.

"Eso se llama falta de respeto", "Con eso que hizo, se ve que no va a servir para nada en la vida", "Nada como la educación de antes, los jóvenes han perdido lo más importante: LOS VALORES. Sin eso no aportamos nada a la sociedad", "Yo solo veo inmadurez", "A los cristales de ahora todo les duele", "Estas nuevas generaciones, si no respetan al maestro, que podemos esperar de ellos" y "Se ve que fue a perder el tiempo porque valores no aprendió nada qué tristeza", es lo que escribieron.



No obstante, de manera inmediata hubieron internautas que apoyaron a la joven, pues argumentaron que el respecto se gana y si el profesor la lastimó de alguna manera, ella tenía todo el derecho de no extenderle la mano.

"No se trata de educación, el respeto se GANA. Punto", "Un monton de moralistas de tiktok diciendo que hizo mal en no darle la mano sin saber que clase de vejación o situación habrá hecho pasar a la chica", "Muy bien y aunque nos digan la generación de cristal, no debemos permitir porquerías de nadie", "El respeto se gana, no se regala", "La gente dice que es una falta de respeto, pero no saben lo que tuvo ese profesor hizo pasar a la chica, muchos profesores no son éticamente profesionales" o "Si la golpeó y no le quiere dar la mano esta en todo su derecho ya dejanla tranquila", resultaron ser otros.

@marians.mt No es rencor, solo no me gusta ser hipócrita con gente que me hizo la vida cuadritos y me lastimo fisicamente, emocionalmente! 😚#fypシ #professor ♬ Gasolina - Daddy Yankee



Por el momento, la joven no mencionó si levantó una denuncia formal por el supuesto maltrato que sufrió o si la institución intervino en su caso.

¿Qué piensas acerca de esta historia? Dinos en los comentarios.

