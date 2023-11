Pareja estaba a punto de casarse y los interrumpe el "amante del novio": parece escena de telenovela

En video, boda es interrumpida por amante del novio y así reaccionó TikTok

Las bodas se caracterizan por ser eventos felices; sin embargo, un par de jóvenes fueron interrumpidos por un hombre de lentes, quien al parecer era el amante del novio que estaba a nada de casarse.

En TikTok se hizo viral un clip publicado el pasado 26 de noviembre en la cuenta @zamiroficial17, donde se puede observar cómo una pareja que estaba a punto de sellar su amor se puso a pelear por la llegada de un hombre, tanto así que la novia no pudo controlar su llanto.

El material que carece de voces y fue acompañado únicamente con la canción 'El perdedor' del grupo Aventura, se volvió un tanto difícil de entender sin el contexto, pero un usuario identificado como Donie Reategui, se encargó de esclarecer que el intruso no era cualquier persona, sino la pareja sentimental del novio.

"El juez de matrimonio civil dice hay alguien que se oponga y salto el novio del novio diciendo: "Yo me opongo" y la novia devastada queda, fue lo que reveló.



En cuestión de días el clip llegó a más de 15 millones de vistas y los internautas quedaron impactados por la escena y hasta hicieron teorías al respecto sobre lo que quizá estaba diciendo la pareja.

"Mi teoría de lo que pasa : el chico de anteojos acaba de decirle a la novia que él y el novio están enamorados y tienen un romance", "Creo que los chicos son pareja y en la boda recién les dicen a sus novias lo que sienten", "No soy experta en leer labios, pero el de lentes está diciendo que al que ama es a él", "Parece que el de lentes dice "Yo lo amo déjenme en paz" o ¿es mi imaginación?", o "La novia está de 'no lo puedo creer' y yo creo que la hermana le reclama al novio por lo que hizo el otro vato de interponerse en la boda" , resultaron ser algunas de ellas.

Internautas sospechan que la escena de la pelea es actuada por diversos motivos

Otros a pesar de ver la pelea también resaltaron que el juez que al parecer los iba a casar reaccionó de una manera divertida, pues hizo caras de sorpresa muy expresivas.

"Ok ya, pero el juez jajaja", "Yo sería el juez si me topo con un chismecito así", "Lo mejor del video es el juez, sus caras me hicieron reír", "No puedo con ese juez", "El juez : ¿Cómo es posible este suceso?", "La cara del juez me representa", "Todo un poema la cara del juez, amo", Yo sería el juez que nomas mira el chisme" y "A su mecha los ojos del juez lo dicen todo", es lo que escribieron.



Aquellos que analizaron con más detalle el TikTok están más que seguros que todo se trata de una actuación, pues la novia se muestra muy "tranquila" ante la supuesta traición de su prometido y de igual manera, los invitados se quedan sentados sin preocupaciones, lo cual hace que las dudas crezacan.

De acuerdo al usuario @zamiroficial17 pronto contará qué pasó en realidad en la boda en una 'story time', así que solo será cuestión de tiempo para saber la verdad.



¿Tú qué piensas? Dinos en los comentarios.

