‘La Sirenita’, ‘Barbie’, ‘The Marvels’ y las otras películas más polémicas de 2023: causaron grandes debates

Al unir a la Carol Danvers con Kamala Khan y Monica Rambeau, los fanáticos de Marvel no estaban contentos con esta cinta y tuvo una mala recaudación en las salas de cine, además de que no ayudó que la directora Nia DaCosta no asistiera a las re-grabaciones e hiciera público de que el corte final no fue bajo su supervisión, lo que hizo que la cinta tuviera una menor audiencia.