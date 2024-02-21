Teoría científica propone que la materia oscura proviene de un universo paralelo: ¿cómo se conecta con el nuestro?

Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

A pesar de los avances científicos los investigadores del espacio exterior aún no pueden descifrar todos los secretos que esconde la materia oscura, la cual es aquella sustancia que parece constituir la mayor parte de toda la masa del universo.

Teoría cientíca revela que la materia oscura proviene en un "universo espejo"

PUBLICIDAD

Debido a que es invisible y no puede reflejar la luz su estudio ha sido limitado, pero al parecer un equipo de investigación dirigido por Arci Bodas de el Instituto Enrico Fermi de la Universidad de Chicago explicó recientemente en su artículo "Una mirada más cercana en el espejo: reflexiones sobre la coincidencia materia/materia oscura", que tiene una teoría sobre la materia oscura.

Es bien conocido que la materia del universo y la oscura habitan en el espacio exterior, pero tienen propiedades extremadamente diferentes, por lo cual los científicos propusieron que podría haber algún tipo de vínculo oculto entre ambas.

La teoría explica que cada vez que la materia normal tiene una interacción física, hay un espejo de ella en el mundo de la materia oscura, lo cual crearía un tipo de simetría que conectaría al mundo que conocemos con el de la materia oscura.

"Sostenemos que la sorprendente similitud entre las abundancias cósmicas de bariones y la materia oscura, a pesar de su comportamiento astrofísico muy diferente, motiva fuertemente el escenario en el que la materia oscura reside dentro de un rico sector oscuro paralelo en estructura al del modelo estándar".

Imagen Warner Bros. Pictures y The Grosby Group



En otras palabras esto quiere decir que si bien en nuestro universo se encuentran todo tipo de partículas como átomos, protones y neutrones, existe una contraparte oscura, es decir un universo oculto donde hay átomos oscuros, protones oscuros y demás, el cual sería llamado como "espejo oscuro" o "universo espejo".

Materia oscura debe interactuar en el "universo espejo" para poder existir

El modelo de espejo se basa en la suposición de que la materia oscura puede interactuar entre sí un poco y que incluso, tendría sus su propios elementos únicos, pues de lo contrario debería agruparse mucho más de lo que los científicos creen en nuestro universo.

PUBLICIDAD

El estudio se basa en diversos modelos matemáticos que explican cómo la materia visible llegó a existir en mayores cantidades que la materia oscura justo después del Big Bang y la manera en que podría ser similar a la materia normal, pero a la vez diferente.

El artículo será analizado en el futuro por otros científicos y de ser cierto el planteamiento se verificaría la existencia de un mundo reflejado lleno de materia oscura que daría más herramientas para conocer el universo.

Universo paralelo Imagen The Grosby Group