Astrónomos descubren increíble galaxia sin estrellas: está formada por materia oscura y es única en el universo

Astrónomos notificaron el descubrimiento accidental de una galaxia llena de materia oscura y gas, la cual parece no tener estrellas visibles, y esto la hace única en el Universo.

Las galaxias, por definición, son concentraciones de estrellas, gas, polvo y materia oscura, que tienen diversas formas y tamaños, por lo cual el que se haya encontrado una de estas desprovista de estrellas es un descubrimiento totalmente inesperado.

¿Cómo se llama la nueva galaxia encontrada sin estrellas?

El nombre de esta singular galaxia se designó como J0613+52, y podría ser "la galaxia más débil encontrada hasta la fecha".

¿Cómo fue posible el descubrimiento de esta nueva galaxia sin estrellas?

"El GBT apuntó accidentalmente a las coordenadas equivocadas y encontró este objeto. Es una galaxia hecha sólo de gas; no tiene estrellas visibles, podrían estar ahí, pero no podemos verlas", aseguró Karen O'Neil, científica principal del Observatorio Green Bank, mediante un comunicado.



J0613 fue descubierto por astrónomos mientras estudiaban gas hidrógeno en varias galaxias 'de bajo brillo superficial' (LSB), utilizando varios radiotelescopios (como el Telescopio Green Bank (GBT) y el Radiotelescopio Nançay en el Observatorio de París).

Representación artística del gas hidrógeno observado en la galaxia J0613+52. Los colores indican la probable rotación del gas en relación con el observador (rojo=lejos, azul=hacia). Esta imagen fue tomada usando un campo estelar de STScI POSS-II con ilustraciones adicionales de NSF/GBO/P.Vosteen. Imagen Green Bank Observatory

¿Qué son las galaxias de bajo brillo superficial o LSB?

Son galaxias que tienen una baja población de estrellas repartidas por su volumen, las cuales, por dicha disposición, emiten mucha menos luz que otras galaxias 'estándar' como la Vía Láctea o Andrómeda.

Son también llamadas ultradifusas, por su bajo brillo y luminosidad son muy difíciles de detectar, además parecen evolucionar más lentamente que otras galaxias, lo cual puede deberse a la baja densidad de gas.

Los científicos se encontraban estudiando la masa y el contenido gaseoso de estas galaxias, así como si éstas encajan con las teorías actuales sobre la formación de estrellas y evolución galáctica, cuando encontraron a J0613+52.

¿En qué se diferencia J0613+52 de otras galaxias LSB para ser única?

J0613+52 es como las otras 350 galaxias del estudio, pero tiene algunas propiedades que la hacen única, como el ser rica en gas 'priordial' (compuesto principalmente de hidrógeno y helio) y estar demasiado lejos de otras galaxias (y cerca de la Tierra), por lo cual, según O'Neil, la hace no estar "perturbada y subdesarrollada".

La historia de esta galaxia demuestra que se formó poco después del Big Bang, y que no se enriqueció de otros elementos pesados o metales cuando las estrellas explotaron, algo que los astrónomos normalmente verían más lejos y mucho más atrás en la historia cósmica.

Por si fuera poco, J0613+52 parece estar girando como lo haría una galaxia espiral normal.

¿A qué distancia se encuentra la nueva galaxia de la Tierra?

J0613+52 está a unos 270 millones de años luz de distancia de nuestro planeta, según revelan los expertos.

¿Qué sigue después de este descubrimiento?