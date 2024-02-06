'Fantasmas' y otras imágenes impactantes en el espacio: así luce el lado más desconocido del Universo

Video El Cometa Diablo 'rozará' la Tierra muy pronto: es tres veces más grande que el Monte Everest

A lo largo de millones de años, el Universo se ha convertido en un lugar lleno de misterio, incógnitas y hasta miedo para la humanidad, tal vez por su oscuridad, su inmensidad o todo lo que oculta. Sin embargo, hay espacios en él un tanto más atemorizantes que otros y la ciencia los ha puesto en una lista que te daremos a continuación.

1. Nebulosa fantasma

Distintas imágenes terroríficas (fantasmales) o celestiales han sido capturadas en esta nebulosa llena de estrellas y nubes tenues que brillan en la constelación de Cefeo, situada a mil 200 años luz de distancia de nuestro planeta, por eso se le llama Nebulosa Fantasma.

Es conocida también por sus designaciones científicas VdB 141 y Sh2-136, y mide más de dos años luz de diámetro.

Nebulosa Fantasma Imagen Schweiker/NOAO/AURA/NSF



Fue descubierta en 1966 por el astrónomo Sidney van den Bergh y está compuesta principalmente de gas hidrógeno, ionizado por la intensa radiación ultravioleta de las estrellas calientes cercanas.

2. La mano de Dios

En realidad se trata de una nebulosa llena de un gas emisor de rayos X que alimenta el viento de un púlsar (cuerpo celeste que emite ondas de radio en forma de pulsos).

La mano de Dios Imagen NASA

Su forma parece ser tan sólo una coincidencia, mientras que el color rojo de 'la punta de los dedos' se deben a la cercanía de la nube RCW89, que se calienta por los mismos vientos del púlsar.

3. La Nebulosa de cráneo o calavera

La nebulosa NGC 246 en la constelación de Cetus, se encuentra a mil 600 años luz de la Tierra, y es conocida como de cráneo o calavera por los dos ojos brillantes que se ven en ella.

Nebulosa de cráneo o calavera Imagen NASA



La estrella más pequeña y débil de un par de estrellas binarias es la responsable de toda la nebulosa, debido a que, como está muriendo, sus capas exteriores han empezado a desprenderse y le dan esta forma tan aterradora.

4. Nebulosa cabeza de fantasma

La NGC 2080 se encuentra a 168 mil años luz de nuestro planeta y sus ojos brillantes son producidos por materiales que forman estrellas masivamente.

Nebulosa Cabeza de fantasma Imagen ESA, NASA, & Mohammad Heydari-Malayeri (Observatoire de Paris, France)



Las manchas brillantes de hidrógeno y oxígeno son producidas por una sola estrella brillante y por una serie de estrellas cubiertas de polvo.

Existen también otras nebulosas parecidas como la 'Gárgola agazapada' (IRAS 05437+2502) descubierta en 1980, el 'Fantasma de Cassiopeoa' (IC 63, una nebulosa de reflexión a 550 años luz de nosotros) y 'La nebulosa del velo' (el espectro fantasmal de una estrella ya desaparecida, en la constelación del Cisne, a mil 400 años luz de la Tierra).

5. Cráneo de Rayos X

Este conjunto de emisiones de rayos X procedente del centro del cúmulo de galaxias de Perseo parece ser una calavera espacial en llamas.

Esta imagen está en el centro de las galaxias de Perseo, catalogadas en conjunto como Abell 426, y es parte del supercúmulo Piscis-Perseo, que contiene más de mil galaxias, abarcando aproximadamente 15 millones de años luz.

Calavera de Perseo Imagen NASA/loA/A.Fabian et al.

6. Caras agonizantes en Marte

El 20 de julio de 1976, el Viking 1 realizó el primer aterrizaje totalmente exitoso en la superficie del planeta Marte y se estableció en una región plana de tierras bajas llamadas Chryse Panitia, capturando las primeras imágenes de la superficie del planeta rojo.

5 días después, la nave captó una extraña imagen que desató teorías conspirativas y extraterrestres, que simplemente resultó ser una formación rocosa natural y una ilusión óptica (un ejemplo del fenómeno psicológico de la pareidolia, que consiste en reconocer patrones significativos en información aleatoria, como caras), sin embargo es muy parecida a un rostro humano en agonía.

Caras de Marte Imagen NASA



En abril de 1998, el Mars Global Surveyor de la NASA tomó imágenes más detalladas y otras imágenes de alta resolución fueron tomadas posteriormente por el Mars Reconnaissance Orbiter y el Mars Express de la Agencia Espacial Europea.

7. Asteroide de Halloween o de Calavera

El asteroide TB145 tiene 650 metros de ancho y fue observado en el 2015, llamando la atención por su forma como de calavera (que se define debido a sus aspectos giratorios) y porque se acercó a 486 mil kilómetros de la Tierra en la Víspera de todos los santos, por lo que fue bautizado como el asteroide de Halloween.

En 2018 volvió a aproximarse a nuestro planeta, aunque a una distancia mucho mayor y días después de Halloween: el 11 de noviembre.

Asteroide de Halloween o de calavera Imagen NASA



Los científicos prevén que vuelva a pasar en el 2082, a una distancia de 50 millones de kilómetros (un tercio de la distancia entre el Sol y la Tierra).

8. Nebulosa del ojo de Sauron

La nebulosa planetaria ESO 456-67 es emitida por una estrella gigante roja moribunda que arroja sus capas de polvo y gas al espacio. Se encuentra a 10 mil años luz de nuestro planeta en la constelación de Sagitario.

Imagen infrarroja de la nebulosa de la Hélice, también conocida como ojo de Dios o de Sauron, captada con el telescopio espacial Spitzer Imagen NASA/JPL-Caltech/Univ. de Arizona



La imagen fue vista por el Telescopio Espacial Hubble y publicada por primera vez el 25 de febrero de 2013.

9. Nebulosa Cabeza de Bruja

La nebulosa IC 2118 no es más que el brillo de un gran estrella moribunda, cerca de la estrella Rigel de Orión (la cual la ilumina de azul), a 900 años luz de nosotros.

Nebulosa cabeza de bruja Imagen NASA/STScI Digitized Sky Survey/Noel Carboni



Esta nebulosa es un criadero de estrellas que ya prepara su descendencia y mientras tanto nos deleita con la imagen lateral de la cara de una bruja.

10. Cometa Diablo

Este luminoso cuerpo celeste, llamado también 'El cometa 12P/Pons-Brooks' es 3 veces más grande que el Monte Everest (26,547 metros aproximadamente), la montaña más alta del mundo, ha sido reconocido como uno de los cometas más grandes de los últimos años.

Fue bautizado como 'Diablo' debido a su apariencia (tiene una forma inusual, presentada con lo que parecen ser 'un par de cuernos') y a que su explosión del pasado 5 de octubre 2023 llamó la atención, quienes aseguraron que era la 'Alarma del Juicio Final'.

Se cree que este astro es un 'volcán' de procedencia extraterrestre y está conformado mayormente por hielo y agua en estado gaseoso.