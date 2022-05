Balenciaga lanzó nuevos tenis rotos a 2,000 dólares: los memes son lo mejor del Internet

La marca Balenciaga nació en 1937 y, con el paso de los años, se colocó como un símbolo de elegancia y alta costura.

Mucho ha cambiado desde sus inicios y, actualmente en el siglo XXI, la casa de diseño se volvió centro de críticas por algunos lanzamientos, los cuales son poco convencionales y, por supuesto, nada baratos.

Una de sus creaciones que dio mucho de qué hablar en el pasado fueron los diseños donde colaboró con Crocs, los cuales incluían un modelo en forma de zapatilla que tenía un tacón muy extravagante.

Los nuevos tenis de Balenciaga

Una vez más Balenciaga logró ser tendencia luego de lanzar la preventa vía Internet de su nuevo modelo llamado 'Paris Sneaker'.



El par de calzado que se anunció días atrás tuvo una campaña de publicidad con fotografías creada Leopold Duchemin, en las que se pueden ver tenis completamente desgastados.

El concepto de las zapatillas de acuerdo a 'Vanity Fair', se centra en mostrar cómo luciría un par de calzado de lona después de 100 años, lo cual fue plasmado en las imágenes que ya le dieron la vuelta a las redes sociales y generaron diversos comentarios y divertidos memes.

"Balenciaga , jugando a ser pobres , capítulo 3455", "Siento que Balenciaga ya es un experimento para ver qué tan tonta es la gente" o "¿Qué diría Miranda de la nueva línea de Balenciaga ?, son sólo algunos puntos de vista en Twitter.



Muchos usuarios se sorprendieron por el atrevimiento de la marca por lanzar algo así, pues no son considerados como muy halagadores.

Su apariencia desgastada y silueta similar a los conocidos Converse hizo que los internautas jugarán con esta idea de que tienen sus propios Balenciaga porque su calzado luce igual al de las fotografías.

"Ahora si puedo decir que me puse las Balenciaga porque mis tenis están igualitos", "Llevo usando Balenciaga desde hace 15 años y recién me doy cuenta", "Gracias a Balenciaga mis viejas all stars van a estar a la moda" o "Ahora resulta que mis Converse son Balenciaga y no me di cuenta".



Por supuesto los memes no podían faltar y estos son algunos de los mejores que encontramos en las redes sociales.



También mostraron cómo luciría una muñeca Barbie si decidiera usar este modelo que está disponible para hombre y mujer.



Ligar cualquier situación con la serie 'Los Simpsons' parece jamás dejar de funcionar, y es que sus capítulos se adaptan a cualquier tema, incluso si es de moda.

¿Cómo luce el verdadero producto?

En su página oficial, Balenciaga aclaró que las fotografías de la publicidad no representan el producto que se venderá.

La colección consta de más de 4 modelos y algunos de ellos no cuentan con desgaste o imperfecciones por lo tanto su precio es menor.

Sin embargo, dos de ellos son los que cuentan con este estilo de tenis maltratados y son los que resultan más caros, debido a que su precio ronda entre los 2 mil dólares.

Únicamente habrán 100 pares disponibles y la preventa ya está activa.



Aunque el precio es elevado, muchos consideran que no es tan extravagante, dado que Balenciaga es una marca costosa y muchos podrían terminar por comprarlos pese a la queja del modelo.

"Obvio Balenciaga los iba a poner caros, sino no tiene chiste y seguro sí habrá quien los pague", "Han vendido hasta camisas rotas a precios exagerados, la verdad no me sorprende" o "Ni se quejen que seguro sí habrá alguien criticando esto y aún así lo comprará", fueron otros comentarios de Twitter.