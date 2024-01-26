Camarógrafo de Hollywood revela las “peores” celebridades con las que ha trabajado (una no le bajó al WC)

Video Estos famosos tienen la misma edad, pero lucen muy diferentes (algunos hasta parecen padre e hijo)

Algunas celebridades tienen fama de ser difíciles de lidiar y trabajar, eso es bien sabido. Un joven que trabaja como camarógrafo en Hollywood decidió dar los nombres de algunas de ellas y sus historias de cómo se portaron en los sets de filmación fueron tan reveladoras que se hicieron virales.

Camarógrafo de Hollywood dice quiénes son las "peores" celebridades con las que ha trabajado

PUBLICIDAD

Jacob es un joven que trabaja como camarógrafo para una cadena de televisión en Estados Unidos, por lo que su trabajo require convivir con famosos de Hollywood frecuentemente.

Si bien usa su cuenta de TikTok para documentar su vida personal, de vez en cuando también la abre para contar una que otra anécdota de su empleo.

En agosto de 2023, por ejemplo, colgó un video enlistando a “las peores celebridades con las que ha trabajado": Alia Shawkat, mejor conocida por su participación en ‘Arrested Develpment’, los integrantes de Green Day y Mariah Carey.

Alia Shawkat, Green Day y Mariah Carey son las "peores" celebridades con las que Jacob trabajó. Imagen Getty Images



Sobre la actriz, Jacob confesó que “no es que sea difícil de trabajar con ella o sea problemática”, sino que hizo algo inusual. Al terminar la filmación, él fue al baño, pero se encontró con que estaba ocupado, así que esperó. Al poco tiempo, salió ella y le dirigió una “mirada apestosa” y “una sonrisa malvada”. Cuando fue el turno del joven de entrar al baño, se dio cuenta de que no le había jalado al WC: “Por su sonrisa y por la manera en la que me vio, me hizo darme cuenta de que lo hizo a propósito. Se ve como el tipo de persona que no descarga el baño, como que cree que es demasiado importante como para descargar el baño”.

Por otro lado, Jacob relató que su experiencia con Green Day fue decepcionante porque “ama” su música. Sin embargo, su percepción cambió cuando trabajó a lado de sus integrantes en “un show después de los Oscar”: ellos estaban agendados para tocar en vivo, pero “llegaron tarde, hicieron un berrinche” y, de manera general, “se compartaron como niños”. Según el camarógrafo, los músicos se rehusaban a “tocar sus canciones viejitas”, “se quejaban de la pantalla verde” y prácticamente de “todo”.

PUBLICIDAD

Pero la “peor” en la lista del creador de contenido es Mariah Carey, a quien calificó como “la diva más grande” y “la encarnación de todo lo que está mal con el entretenimiento en Hollywood”.

Jacob contó que trabajó con ella durante la temporada decembrina, cuando la cantante tiene mayor auge: “En el ‘show’ estábamos montando todo, llega Mariah Carey y empieza a gritar a todo pulmón, molesta, enojada. La razón por la que estaba gritando y amenazando era por un estúpido sillón. El que ella quería era morado, pero nosotros teníamos uno azul. Estaba amenazando con irse y destruir todo el show solo porque el sillón no era morado”. Al final de cuentas, la producción consiguió el color que deseaba.

Camarógrafo revela las "mejores" celebridades con las que ha trabajado

De la misma manera, Jacob decidió compartir sus mejores experiencias con famosos, que se las dieron Rami Malek, Ashley Johnson y Method Man.

Rami Malek, Ashley Johnson y Method Man son las "mejores" celebridades con las que ha trabajado el camarógrafo. Imagen Getty Images



Sobre el actor de ‘Bohemian Rhapsody’, contó que, en una ocasión, se tropezó y lo empujó. El camarógrafo creyó que su reacción sería “enojarse”, incluso “prohibirme trabajar de nuevo”, pero fue todo lo contrario: “Me tomó la mano y me pidió disculpas”. Esto, dijo, nunca le había sucedido con otra celebridad.

Jacob contó que Ashley Johnson fue una de las primeras estrellas con las que compartió espacio de trabajo y su experiencia fue más que gratificante: “Ella llegó con el espíritu y energía de un ángel. Se aprendió los nombres de todos (los que participaron en la producción) (...) yo ni siquiera sabía quién era ella”.

PUBLICIDAD

Además, según relató, tuvo un tierno detalle con los trabajadores de la producción, al llevarles “galletas de una pastelería italiana, las mejores que puedes encontrar” y las repartió entre todos.

El rapero Method Man fue quien se llevó el título de la “celebridad más cool” con la que Jacob ha trabajado. Según su testimonio, sus caminos se cruzaron en un set de grabación y, entre tomas, el miembro de Wu-Tang saludó a todos de mano, “platicó sobre su su vida como si fuéramos mejores amigos”, incluso les mostró “música en la que estaba trabajando y no había lanzado” y rapeó algunas líneas para ellos. Por si eso no fuera suficiente, se mostró más que dispuesto a seguir las indicaciones del equipo, en vez de imponer sus modos.

¿Alguna vez imaginaste que estas celebridades fueran así? Cuéntanos en los comentarios qué piensas del testimonio de Jacob.