'Madame Web', el tráiler explicado: conoce su relación con Spider-Man y quién es el villano

En 2019 Sony anunció que 'Madame Web' sería uno de sus próximos proyectos y cuatro años después, por fin la compañía compartió el primer tráiler de esta esperada película.

Tráiler de 'Madame Web' muestra la historia de Cassandra Webb y a los nuevos personajes

De acuerdo a las imágenes la cinta protagonizada por Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O'Connor y Tahar Rahim, mostrará el origen de Cassandra Webb, mejor conocida como Madame Web, quien de manera repentina obtiene poderes psíquicos y de clarividencia que le ayudan a ver el futuro, además de conectarse con el spider-verse.

Sus nuevas habilidades la guían hacia tres jóvenes: Julia Carpenter, Anya Corazon y Mattie Franklin, quienes se encuentran bajo amenaza al ser perseguidas por un nuevo villano, el cual por alguna razón quiere asesinarlas.

Cassandra tendrá que protegerlas a toda costa mientras ellas descubren su propio propósito, el cual estaría ligado a convertirse en superheroínas, específicamente en la primera y segunda Spider-Woman, además de Spider-Girl.

¿Quién es Ezekiel Sims el nuevo villano que aparecerá en 'Madame Web'?

Si bien el papel de Tahar Rahim permaneció en secreto el avance confirmó que le dará vida a Ezekiel Sims, un personaje que de acuerdo a los cómics Marvel, se sometió a algún tipo de ritual que le otorgó los poderes de un tótem araña, los cuales resultaron ser muy parecidos a los del conocido héroe Spider-Man.



A pocas horas de que llegara a redes sociales el tráiler de 'Madame Web' los fans de Marvel y Spider-Man comenzaron a emitir sus opiniones.

Primero estuvieron aquellos que se emocionaron debido a que las actrices aparecieron con sus trajes de heroínas arácnidas y quien terminó recibiendo más elogios fue Sydney Sweeney, quien es conocida gracias a la serie de HBO, 'Euphoria'.

"Necesitaba ver a Sydney Sweeney usando un traje de Spider-woman para ser feliz y hoy dios respondió a mis oraciones", "Amo cómo luce Sydney Sweeney", "Ay a mí sí me gustó el tráiler de Madame Web", "Ya quiero verla, es hora de las chicas para patear traseros", "Qué emoción ojalá sea igual de épica como la pintan", "Todas se ven perfectas para el papel", "Luce interesante la propuesta me atraparon con el tráiler" o "Me encantó", es la manera en que reaccionaron.



Otros por su parte quedaron insatisfechos con el avance, pues aseguraron que la cinta luce como si estuviera hecha con un bajo presupuesto y los trajes de las protagonistas están lejos de ser como los de los cómics.

¿Cuándo se estrena la cinta 'Madame Web' en cines ?

De acuerdo al portal de 'ComicBook' la película se estrenará el próximo 24 de febrero y su productor, Lorenzo di Bonaventura, enfatizó en una entrevista para el mismo medio que a los fans de Spider-man les encantará el resultado.

"Si eres fanático de Spider-Man, te encantará. La conoces antes de que ella sea realmente la persona que conoces en el cómic y llegas a comprender cómo se convierte en esa persona. Entonces, creo que será una novedad realmente nueva. terreno para los aficionados."



¿Qué piensas sobre esta nueva película del MCU? Dinos en los comentarios.

