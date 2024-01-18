Actores rechazan interpretar al superhéroe Sentry para el MCU: Fans creen que el papel está maldito

Video 5 actores que odiaron trabajar en películas de Marvel: Ryan Reynolds les dijo que cometieron un error

Marvel tendrá diversos estrenos en cine este 2024 como 'Deadpool 3', 'Kraven el cazador' y Madame Web' solo por mencionar algunos, pero como era de esperarse está preparando nuevos largometrajes para los siguientes años, por ejemplo 'Thunderbolts'.

Aquí el MCU introducirá a un nuevo grupo de villanos, integrado por Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian entre otros más, pero algo que mantenía emocionados a todos era la integración del superhéroe Sentry el cual nace después de que un joven llamado Robert Reynolds ingiere un extraño suero el cual le da poderes parecidos a los del Capitán América, aunque multiplicados por cientos de veces.

Steven Yeun abandona el papel de Sentry en 'Thunderbolts': se rumora que ya fue ofrecido a otro actor

Resulta que quien fue elegido para encarnarlo fue Steven Yeun, un actor reconocido por sus papeles en 'The Walking Dead', la película 'Minari' y más recientemente por participar en la serie animada 'Invincible'.

No obstante, hace poco se dio la noticia que al actor salió del proyecto y abandonó la oportunidad debido a cuestiones de agenda, lo cual además de dejar tristes a los fans, puso en aprietos a Marvel,que de hecho tiene que lidiar con otros problemas como la salida de Jonathan Majors tras ser encontrado culpable por cometer actos de violencia en contra de su ex novia.

De manera inmediata comenzaron a buscar un reemplazo y si bien la empresa no ha comentado a quién o quiénes ha llamado para ser Sentry, en Internet comenzaron los rumores sobre ello. La cuenta de Twitter @rDCUleaks reportó que al parecer Austin Abrams, actor de 'Euphoria' y de 'The Walling Dead' recibió la propuesta para el papel y si bien se apunta que la rechazó, no es un hecho oficial.

Imagen Getty Images y Marvel



Por supuesto la noticia creó diversas reacciones en Internet, pero principalmente decepción y angustia porque al parecer nadie más quiere tomar el rol, lo cual es preocupante si se toma en cuenta que 'The Thunderbolts' tenía planeado iniciar grabaciones en menos de tres meses.

"Marvel realmente va a estar raspando el fondo del barril para este personaje", "Demonios nadie quiere estar en esta película", "Esta película está condenada", "El guión de ese personaje debe ser una basura para que nadie famoso se atreva a aceptarlo", "Ya van dos actores de 'Walking Dead' a quien se lo ofrecen ¿a quién más? "o "Probablemente esto signifique su fracaso, que no la hagan y ya", fueron algunos de ellos.

¿Por qué los actores rechazan el papel de Sentry para la cinta del MCU? Internet crea teorías

A pesar de que no hay nada comprobado, se hizo popular la creencia de que tanto la cinta como el papel de "tienen una maldición". Por otro lado, una de las teorías que apuntan al rechazo del rol es que los actores de Hollywood ya no buscan salir en una película o serie de Marvel, pues no es considerado como algo que ayude en sus carreras actualmente.

Otras razones para el estancamiento del MCU es que la calidad de sus historias se ha deteriorado de forma significativa y el bombardeo de audiovisuales es tanto que los fans perdieron el interés en seguirle el paso a la franquicia.

Imagen Home Box Office y Getty Images



¿Tú cuál crees que sea la razón? Dinos en los comentarios.