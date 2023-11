Pedro Pascal se sumaría a Marvel gracias a la nueva película 'Los 4 fantásticos': conoce los detalles

Desde el anuncio de una nueva cinta de 'Los 4 Fantásticos' mucho se ha hablado de los actores que podrían encarnar a estos héroes que nacieron gracias a Marvel y al parecer, la empresa tiene los ojos puestos en Pedro Pascal para ser el líder.

Reportes aseguran que Pedro Pascal está en negociaciones para ser Reed Richards en 'Los Cuatro Fantásticos'

El actor que ha participado en exitosos proyectos como 'Game of Thrones' o 'The Mandalorian' se ganó un lugar en el corazón de todos por su galanura y diversos medios como 'The Hollywood Reporter' y 'Deadline', revelaron que el chileno fue casteado para ser el próximo Sr. Fantástico.

Si bien en redes sociales se aseguró que el papel ya era suyo, la realidad es muy diferente, pues aún no hay un anunció oficial debido a que Pascal estaría negociando directamente con Marvel a raíz de que tiene otros proyectos en puerta como la grabación de la segunda temporada de 'The Last of Us' y su aparición en la secuela de 'Gladiador'.

La presencia del famoso en Marvel ha sido un deseo de los fans desde hace tiempo y en caso de acceder, Pedro Pascal estaría haciendo su debut como superhéroe en 2025, año del estreno de la cinta.

En cuanto a quién más podría unirse en el reinicio de 'Los 4 Fantásticos de Marvel , se ha rumoreado sobre varios actores y actrices como Joseph Quinn ('Stranger Things') y Vanessa Kirby (Misión Impisible') para los papeles de los hermanos Johnny y Sue Storm.



Es importante recordar que John Krasinski fue el último actor en encarnar a Reed Richards en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ de 2022 y a muchos fans les encantó la elección, por lo que la presión para conseguir el cast perfecto es muy alta y podría definir el éxito o el fracaso de la nueva cinta.

¿Qué piensas los fans de Pascal sobre su posible entrada al MCU?

La noticia sobre la posibilidad de ver a Pedro Pascal en el icónico traje azul de este escuadrón de superhéroes hizo que los internautas tuvieran diversas opiniones al respecto.

Primero, estuvieron aquellos que expresaron sentirse felices de la elección y esperan que el actor de 48 años cierre el trato, pues haría un gran trabajo como el reconocido científico.

"Estoy deseando ver esto", "Marvel hazlo una realidad por favor", "Le doy un rotundo sí a esta elección", "Yo le tengo fe a Pedro Pascal y se que el personaje sobresaldrá mucho", "Pues sí, Pedrito es mi pastor y le decimos sí a todo lo que haga", "Nunca pensé en esta opción de que fuera Reed Richards y no me desagrada", "Obviamente sería increíble verlo como un superhéroe" y "Pedro Pascal es una elección fuera de lo común, pero buena", es lo que explicaron.



Luego estuvieron aquellos que tenían "sentimientos encontrados", ya que no estaban tan seguros y también los que comentaron que Marvel estaría cometiendo un error, pues les gustaría ver a un actor "más joven" en el papel.

"No, solo lo contrataron porque está de moda, es un gran actor pero no cumple con ningún rasgo a Reed Richards","No lo veo hablando de teoría de cuerdas, multiverso, relatividad ni cálculos", "Todavía es pronto pero de momento no me convence, prefiero alguien un pelín más joven", "No, ya me canso de verlo hasta en la sopa", "Todos amamos a Pedro Pascal pero hay que reconocer que no le queda bien el personaje" y "Me gusta Pascal, pero hasta los fans saben que no es buena idea", fueron otros.



¿Tú qué piensas acerca de que Pedro Pascal podría ser el próximo Señor Fantástico? Dinos en los comentarios.

Te podría interesar: