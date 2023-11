¿Capitana Marvel y Valquiria son novias? Fans creen que escena en 'The Marvels' podría confirmarlo

El MCU continúa expandiéndose y la última cinta 'The Marvels' reveló que se podría mostrar en el futuro una relación LGBTQ+ entre Capitana Marvel y Valquiria.

¿The Marvels tuvo una escena LGBTQ+ entre dos personajes? fans aseguran que sí

Si bien algunos aconsejan fervientemente que le den una oportunidad a la cinta, otros aseguran que lo mejor es evitarla a toda costa debido a lo poco original que es; sin embargo, en lo que coincidieron ambas partes fue que quedaron sorprendidos al ver una interacción "romántica" entre Carol Danvers y Valquiria.

Todo ocurre cuando en una parte de la cinta las protagonistas Carol, Kamala y Monica, logran salvar a algunos skrulls de las garras de Dar-Benn y buscan dónde podrían rrefugiarlos.

Para ello Capitana Marvel revela que tiene una amiga que podría ayudarlos y después se confirma que es Valquiria, a quien conocemos de la saga de 'Thor'.

Si bien esta es la primera vez que interactuan en pantalla, en la escena parece que ambas anteriormente pasaron tiempo juntas, lo cual las hizo unidas.

Después de conversar un poco entre ellas y despedirse, Valquiria se acerca a Carol para darle un beso en la mejilla, lo cual hizo que los fans reaccionaran de diversas maneras.



Primero, estuvieron aquellos que se emocionaron por esto debido a que harían una buena pareja y alentaron a Marvel a hacer realidad esta relación, pues en los cómics sí se plasman diversas relaciones LGBTQ+.

"Interesante", "Yo sí grité de emoción jaja quiero ver más de esta parejita", "¡Vivan las novias!", "Necesito que Valquiria sea clave y ser clave significa enamorarse de Carol Danvers", "La tensión que había entre Capitana Marvel y Valquiria se sintió jaja ya quiero que sean novias", "Carol y Valquiria son súper novias, pero Marvel le tiene miedo al éxito", "Carol y Valquiria en esa escena... tienen la energía de dos personas que salieron juntas pero el momento no era el adecuado, así que se separaron amistosamente, y la química sigue siendo fuera de serie", o "No me hubiera molestado si se besaban bien, de hecho hasta lo esperaba", es la manera en que reaccionaron.



Otros expresaron que las reacciones ante una relación amorosa fue apresurada, pues notaron que ese beso solamente fue símbolo de una amistad verdadera y estuvieron negados a que aparezcan juntas como pareja.

"No por favor...", "Lo que faltaba para destruir a Marvel", "Ya dejen la inclusión forzada", "Marvel no cometas los errores de otros", "Así como amigas están bien, no fuercen las cosas", "Simplemente en desacuerdo", "Nada en contra de la comunidad, pero no creo que funcione" y "Arruinarían aún más el MCU, déjenlo ya", fueron otros.

¿Qué piensan las actrices que interpretan a Capitana Marvel y Valquiria de la relación?

Aunque se estarían esperando las opiniones de las actrices Brie Larson y Tessa Thompson sobre el tema lo que muchos no saben es que en 2019 ambas ya las emitieron.

En una entrevista para el portal 'LA Times', Thompson dijo estar a favor de mostrarlas como pareja y por su parte, quisiera verlo hecho una realidad.

"Ni siquiera se me ocurrió, legítimamente, que era necesariamente algo romántico. Ni siquiera sé qué sucede en el canon en términos de esos personajes o si alguna vez se cruzan, pero me encanta la idea de más Los personajes femeninos de Marvel llegan a cruzarse.Creo que es genial y que es hora, ¿por qué no? Hay tantos personajes femeninos convincentes dentro del MCU".



Larson compartió en el mismo año una ilustración en Twitter, donde se ve a Capitana Marvel cargando a Valquiria mientras se muestran con rostros enamorados, con lo cual le dio luz verde a la relación.

