Sin Taylor Swift y sin novio: Fan descubre infidelidad en concierto de 'The Eras Tour'

Tras agarrarse del chongo, la chica se fue llorando y la disyuntiva es si quemarlos o no en las redes sociales, ante lo cual, los usuarios de TikTok la apoyaron y pidieron que sí quemara a los infieles: "Que los exponga!! como dijo Taylor Swift"There is nothing I do better than revenge", ya que no pudo ir al concierto que use la frase jajaja", "Si le quitaron el concierto, que les quite el anonimato", "que Taylor se entere", "El vato como sea, pero el concierto...eso sí duele".