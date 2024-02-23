¿Alguna vez te imaginaste poder silenciar las canciones de reggaetón que suenan a todo volúmen en las bocinas? Resulta que un hombre argentino construyó un pequeño aparato que lo logró y su innovación encantó a las personas que no son fans del conocido género musical.

Roni Bandini, el creador del aparato anti-reggaetón: hackea las bocinas para que no se escuchen las canciones

PUBLICIDAD

Roni Bandini es un emprendedor tecnológico que en su cuenta de TikTok, @ronibandini, comenzó a mostrar los objetos que inventaba, como por ejemplo una máquina para escuchar plantas, una máquina para llover y su propia versión del aparato Kindle, con la cual podía leer poesía japonesa llamada Haiku, pero recientemente se volvió famoso en redes por su último invento que promete detener las canciones de reggaetón.

Se trata del aparato llamado 'reggaetón be-gone', el cual fue creado bajo la inspiración de aquellos artefactos que con un botón se pueden apagar televisores en bares y restaurantes.

Bandini explicó que su invento monitorea la canción que está sonando y la compara con un modelo de inteligencia artificial, en caso de que la máquina determine que la música es reggaetón, intenta atacar la bocina de donde viene interfiriendo el bluetooth.

Dentro de un video reveló que su motivación para crear el 'reggaetón be-gone' fue que le molestaba que su vecino escuchara dicho género a todo volumen en una enorme bocina y en lugar de pedirle amablemente que no lo hiciera porque le causaba molestia, decidió tomar el asunto en sus manos y hacer que "misteriosamente" la música preferida del residente se detuviera.

Crean primer aparato anti-reggaetón, reconoce las canciones y evita que se reproduzcan Imagen @DragonJAR / Twitter

"Para detectar reggaetón descargué temas representativos, los convertí a mono, bajé la resolución a 16k, lo subí a la plataforma de 'Machine learning Edge impulse', hice un split de 4 segundos, usé un bloque de procesamiento MFE y entrené un modelo usando un algoritmo de clasificación. Si la inferencia supera un nivel de reconocimiento la máquina envía peticiones y paquetes al parlante con el fin de desconectarlo o interferir en el audio".



En una entrevista a 'CNN' el creador del anti-reggaetón apuntó que en las primeras pruebas no logró desconectar la bocina, pero sí interferir la señal, lo cual no dejó que su vecino disfrutara de su música.

Al ser cuestionado sobre si tenía algo en contra del género urbano explicó que no, pero considera que hay horarios y un volumen adecuado para disfrutarla.

"No tengo nada contra el reggaetón en particular.Soy músico y entiendo a la gente que le gusta esta música tan festiva. Hay horarios más adecuados para escuchar reggaetón", explicó, y consideró que "algo propio del reggaetón hace que la gente lo quiera escuchar a un volumen mayor al habitual".

Usuarios de redes aseguraron querer su propio aparato 'reggaetón be-gone'

La noticia de su invento se esparció en redes sociales y por supuesto una gran mayoría de internautas catalogan al 'reggaetón be-gone', como el "mejor invento de la actualidad".

La #InteligenciaArtificial permite decirle adiós al reguetón.



Roni Bandini, es un maker argentino que recientemente ha llamado la atención por desarrollar 'Reguetón Be Gone', un dispositivo inspirado en el antiguo TV-B-Gone, diseñado para identificar sonidos similares al… pic.twitter.com/IaVgBAzwa2 — DragonJAR - Seguridad Informática (@DragonJAR) February 21, 2024

"Necesito uno pero con alcance a toda la ciudad", "Si esta vaina es cierta pudiéramos estar ante la hazaña tecnológica más importante de la humanidad después del descubrimiento de la fisión nuclear", "El mejor invento de la década por favor publícalo en un GitHub y salva muchas vidas", "Muy bueno para los vecinos que insisten en "compartir" su música con los demás", "Toma todo mi dinero amigo" y "Maravillosa innovación, merece un Nobel o el análogo para este tipo de desarrollos, necesito una ya, que muera esa basura de "música"".



Por último, algunos más le aconsejaron modificar su invento para que no solo reconozca y apague el reggaetón, también otro tipo de sonidos como los corridos tumbados y la banda.

PUBLICIDAD

¿Qué piensas acerca de este nuevo avance tecnológico? Dinos en los comentarios.