Bad Bunny enfurece por canción de IA con su voz y amenaza a sus fans: "No los quiero en la gira"

La Inteligencia Artificial ya comenzó a usarse dentro de la música y de hecho gracias a ella, cualquier usuario puede crear una canción que parezca ser cantada por los artistas más famosos del momento.

Meses atrás, compartimos que gracias a esta herramientas tecnológica se pudo escuchar una colaboración entre Drake y The Weekend , la cual no fue de la autoría de ninguno de los dos, pero sí fue del agrado del público, y algo similar es lo que está viviendo Bad Bunny actualmente.

DEMO #5: NostalgIA': la canción hecha con Inteligencia Artificial que molestó a Bad Bunny

A mediados del mes de octubre el 'Conejo Malo' lanzó su más reciente disco 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' el cual dividió a los fans, pues si bien algunos lo terminaron amando, otros simplemente cree que Benito perdió su antiguo toque, debido a que no les gustó para nada.

Algo curioso que pasó es que en TikTok comenzó a hacerse viral con millones de reproducciones una canción llamada 'DEMO #5: NostalgIA', la cual parecía ser una colaboración entre Bad Bunny, Justin Bieber y Daddy Yankee, pero después se dejó en claro que ésta había sido hecha con Inteligencia Artificial y publicada por el usuario @flowgptmusic.



Más allá de permanecer enojados por el engaño, los internautas además de sorprenderse apuntaron que quedaron encantados con la canción y su ritmo de reggaeton, incluso mucho más que los tracks de su más reciente álbum.

"Está mejor que las cosas que ha sacado últimamente", "Pero sí está buena, qué loco", "¿Estoy mal si me gustó?", "Me quedo con esta rolita que con su disco feo, gracias", "odo mi apoyo a la canción de IA del Bad Bunny", "La verdad sí está buena la canción", "OMG si no me dicen que es IA no me la creo" o"Pero qué tal el TEMÓN que se sacó la Inteligencia Artifical, jajaja tranquilamente top 5 en cualquier país", es lo que expresaron.



A medida que el éxito de la composición generada con tecnología crecía, las personas querían saber qué pensaba Bad Bunny al respecto, y contrario a lo que esperaban se enfadó tanto que no pudo esconderlo.

Fue en su canal de WhatsApp donde el puertorriqueño expresó que quería fuera del chat y de sus giras a todos los que disfrutaron de 'DEMO #5: NostalgIA', ya que no son "sus amigos".

"Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok salgan de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Chu chu fueraa. Charros. Dios mio. No los quiero en la gira tampoco", concluye.



Su respuesta hizo que inmediatamente una gran cantidad de personas se burlaran de él con memes y videos, ya que creen que se tomó muy en serio la situación.

"No seas ridículo", "Bad bunny no soportó que su mejor verso de este año realmente no exista jaja", "La IA le robo el trabajo y lo hace mejor, tampoco era muy difícil ...", "Quiere llorar porque está mejor que todo su álbum", "Ahora dilo sin llorar", "Deje de hacer berrinche compa", "No te enojes, mejor grábala y ya, no te cuesta" y "Mejor admite que es buena y no te quejes ya", fueron otros de ellos.



Otros más aseguraron defendieron a Bad Bunny al decir que en efecto, usa Inteligencia Artifcial atenta contra su trabajo como artista y está en todo su derecho de molestarse.

Por el momento se desconoce su el intérprete de 'MONACO' procederá legalmente contra la persona que la creó o dejará pasar la situación.



