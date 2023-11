¿Bad Bunny es el nuevo ‘Rey del pop’? Revista le da el título e Internet reacciona con furia

Bad Bunny vuelve a dar de qué hablar. En esta ocasión, porque habría desbancado a Michael Jackson como el ‘Rey del Pop’, algo que generó opiniones divididas en redes sociales.

‘Forbes’ nombra a Bad Bunny como ‘El rey del pop’

El pasado 27 de noviembre, la revista ‘Forbes’ lanzó su listado de ‘30 under 30’ (30 menores de 30), que destaca a 30 personas, del ámbito público o privado, que han logrado cosas extraordinarias en su campo a una corta edad.

Entre los renombrados se contó a Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del artista de ‘MONACO’), de 29 años, cuya habilidad para imponer tendencias fue aplaudida.

El puertorriqueño también apareció en la portada de la revista, donde, encima de su nombre, se lee la leyenda: ‘El rey del pop’.

Internet reacciona al título de Bad Bunny de ‘Rey del pop’

En redes sociales, miles de internautas reaccionaron con incredulidad y lamentos a la publicación de ‘Forbes’.

Si bien la revista no hizo mención a Michael Jackson, quien por años fue considerado el ‘Rey del pop’, muchos interpretaron la portada como una manera de ‘arrebatarle’ el título al fallecido cantante.



Con mensajes y memes, hicieron saber su desagrado por el nuevo mote de Bad Bunny.

“El título es muy grande para Bad Bunny, siendo honestos. No lo merece, incluso si las tendencias han cambiado”, “El ‘rey del pop’ es Michael Jackson”, “No en este mundo ni ningún metaverso”, “Con suerte llega a ser ‘rey del reggaetón’”, “Él es muy popular en Latinoamérica, en la música urbana, pero no es el ‘rey del pop’”, “Feliz Día de los Inocentes, aunque lo adelantaron”, fueron algunos de los mensajes que escribieron.



En específico, muchos criticaron que la publicación asegurara que todo lo que crea (el artista) se vuelve un éxito mundial:

“América no es todo el mundo”, “‘¿Una estrella mundial? No usemos palabras que no van”, “¿‘Mundial’, cuando ni un alma en Asia lo reconocería?”.



Sin duda, los comentarios que más se repitieron fueron en defensa del legado de Michael Jackson, quien, a los ojos de sus fans, aún no encuentra quien lo reemplace como ‘Rey del pop’.



De igual manera, múltiples internautas expresaron su confusión por el título que le dieron a Bad Bunny, argumentando que él en realidad se dedica a la música urbana y no pop, o que “no baila”.



Del lado contrario, muchos fans del ‘Conejo Malo’ defendieron su lugar en el mundo de la música, asegurando que, por su popularidad y alcance, “el reggaeton en este momento es pop” y que “es un fenómeno” a nivel cultural.



Aun así, la mayoría coincidió con que su trayectoría aún no alcanza a la de Michael Jackson.

¿Crees que Bad Bunny es el nuevo ‘rey del pop’ o que Michael Jackson aún ostenta el título? Deja tu opinión en los comentarios.