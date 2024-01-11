Danna Paola arremete contra el reggaetón mexicano por “denigrar a la mujer”: fans la apoyan

Video Danna Paola le cambia la letra a su canción 'Sodio' para defender a una fan durante un concierto

Danna Paola fijó su postura sobre el reggaetón mexicano y las letras de algunas de las canciones más populares de este género musical. Las palabras de la artista de 28 años no solo hicieron eco en medios de comunicación: en redes sociales, varios internautas coincidieron con sus declaraciones. Esto fue lo que sucedió.

Danna Paola arremete contra el reggaetón mexicano por canciones que “denigran a la mujer”

El pasado 9 de agosto, la cantante de ‘Aún te quiero’ fue interceptada por la prensa a su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Una de las preguntas que le hicieron fue si consideraba que el reggaetón “denigra a la mujer”. Con sinceridad, Danna Paola respondió: “Lo tengo que decir, más el reggaetón mexicano”.

En su opinión, “últimamente están sucediendo cosas muy intensas con ciertas letras que están pasadas. Como que ya no está chistoso. Al final, yo no voy a decir que si este artista, porque yo no soy nadie para decir si esto está bien o esto está mal, pero sí creo que hay límites al momento de escribir una canción y denigrar a una mujer”.

La también actriz de telenovelas como ‘Atrévete a soñar’ señaló que “es importante que en un país tan machista (como México) no promovamos eso en las canciones”.

Durante la conversación, también se le preguntó por la controversia por la que fue ‘cancelado’ el reguetonero Dani Flow, a lo que ella comentó:

“Es como ‘brother, con todo respeto, vienes de una mujer, tienes mamá, ¿no?’ [...] Por supuesto que no estoy de acuerdo (con las declaraciones del reguetonero) y me parece una falta de respeto”.



Además, aseguró que “no está de acuerdo” con que “insulten a mis amigas ni a ninguna mujer en este mundo”.

Fans reaccionan a declaraciones de Danna Paola sobre letras de reggaetón

En redes sociales, especialmente X (antes Twitter), varios admiradores de Danna aplaudieron sus palabras y estuvieron de acuerdo con ellas. Al menos así lo dejaron ver con mensajes como:

“Dijo verdades, urge una purga de tanta misoginia en la industria musical mexicana”, “Y mentiras no dijo”, “La madre habló”, “Danna Paola tiene razón, el reggaetón mexicano necesita un cambio”, “Bien dicho”,“Danna tiene razón, últimamente ya cualquier persona entra a un estudio a grabar ‘música’, pero no música bonita, sino letras muy pesadas”, “Nunca ha sido chistoso, nunca ha sido música”, “Danna Paola hablando del reggaetón mexicano es mi religión” o “Danna Paola hablando verdades sobre el reggaetón mexicano”.



No obstante, tampoco faltaron quienes no coincidieron con sus ideas y lo externaron con comentarios como los siguientes:

“En todos los géneros hay letras y música ‘buena’ o ‘mala’, lamentablemente no está en nuestras manos cambiar el rumbo, pues tal vez no las toquen en radio, pero en las redes hasta se vuelven más famosos”, “Las canciones de reggaeton no denigran a la mujer, puede haber alguna que sea muy bestia, pero casi todas tienen un contexto sexual, en el acto y con el consentimiento de la otra persona”, “Al rato va a decir ‘por eso las agreden, por escuchar lo que escuchan’” o “Entiendan que andar justificando comportamientos o acciones por escuchar cierta música no sirve de nada”.



¿Tú estás de acuerdo o no en lo dicho por Danna Paola?