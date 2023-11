Hombre se tatúa un símbolo equivocado por accidente y se burla de su error: "terminé siendo lesbiana"

En redes las personas presumen sus tatuajes nuevos, pero un joven a diferencia de muchos, reveló cómo terminó con uno diferente al que quería tras confundir dos símbolos.

Joven se tatúa símbolo del sexo femenino por error y video se hace viral en TikTok

Marce lovrich es un usuario de TikTok que se dedica a crear contenido de comedia en las redes sociales y gracias a ello, hasta el momento tiene más de 300 mil seguidores.

En su cuenta (@tenesquever) reveló el pasado 20 de noviembre que se está adentrando en el mundo del tatuaje y comenzó a hacerse varios diseños ligados a la comunidad LGBTQ+, pues es abiertamente gay; no obstante, en su último dibujo cometió un error fatal que cambió completamente el significado de lo que quería originalmente.

El joven comentó que su tatuaje se lo había hecho semanas atrás, pero hace dos días fue cuando se dio cuenta que lo que había plasmado en su piel estaba lejos de representarlo.

"Estoy decidiéndome hacer el el brazo derecho con tatuajes de la comunidad LGBTQ+. Empecé con la banderita gay, con dos chicos besándose, entonces quería tatuarme el símbolo de dos varones, ese que significa dos hombres juntos, o sea,gay, homosexual".



Él salió del estudio con el diseño que supuestamente "correcto", pero al asistir a un antro se enteró que en realidad se había tatuado el símbolo del sexo femenino sin saberlo.



De acuerdo a la historia todo ocurrió cuando entró al área de baños, la cual estaba separada por los símbolos de género de hombre y mujer. Segundos después, entró a donde según él era el baño para el sexo masculino y una chica se encargó de marcarle su error.

"En vez de decir hombre y mujer los baños tenían estos símbolos que les dije. Las chicas me vieron y dicen "este es baño de mujeres" y yo le dije "¿cómo que es el de mujeres si tiene el símbolo de hombres" y me dice: "no tiene el símbolo de hombres, es el de mujeres". Entonces caigo en cuenta de que en lugar de tatuarme el símbolo de hombres, me tatué el de mujeres, chicos ahora soy lesbiana", fue lo que dijo entre risas.



Para corroborarlo enseñó su tatuaje, el cual en efecto mostró que confundió los símbolos. También resaltó que por el momento no sabía si dejárselo o no por una razón en especial.

"Puedo decir que son mi mamá y mi hermanita, pero ya le dije a una persona eso y me contestó: "¿Y son lesbianas?", jajajaja", es lo que expresó.

Internautas aseguraron que el joven puede arreglar su tatuaje fácilmente

El clip que fue posteado hace menos de 14 horas se hizo viral con más de 1 millón de views y causó una gran cantidad de risas entre los usuarios de la red social.

"Estoy en shock y no puedo dejar de reír", "Voy a la mitad del video y estoy tratando de controlar mi risa", "Es que cómo te equivocaste jajaja", "¿Qué le costaba googlear antes?", "No me la creo que te tardaste dos semanas en notarlo", "Me estoy muriendo con esto, es demasiado épico", "Bueno, al menos lo tomaste con humor", "Yo lo dejaría para la anécdota, es realmente buena", "Jajaja igual es un apoyo a la comunidad" y "Dios mío algo que me puede pasar fácilmente", resultaron ser algunos de los comentarios.



Incluso algunos le hicieron ver que su error podía ser fácilmente reparado por su tamaño y aconsejaron cómo podría hacerlo.

