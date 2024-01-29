Ciencia

Hallan restos de un asteroide que cayó en Europa hace unos días: esto es lo que revelan

Estas muestras podrían darnos pistas sobre el tipo de meteoritos más raros en el Sistema Solar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video La ciudad perdida más antigua del mundo: ¿los aliens construyeron Göbekli Tepe?

Un grupo de científicos encontró lo que podrían ser restos de un asteroide que impactó con la Tierra en días pasados. Esto es lo que se sabe.

Un asteroide cayó en Alemania en enero 2024

PUBLICIDAD

El 2024 apenas inició y ya ha brindado importantes noticias y eventos para los aficionados de la astronomía. Más allá de los los sucesos que se tienen pronosticados para este año, en enero se observó la caída de un asteroide en Alemania.

Entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de enero, una bola de fuego iluminó el cielo de Nennhausen, un poblado a unos 70 kilómetros de Berlín. Se trataba del asteroide 2024 BX1 que, apenas unas horas antes había detectado el astrónomo Krisztián Sárneczky. Previamente, la NASA ya había pronosticado la trayectoria y tiempo de impacto de la roca espacial. Esta fue tan solo la octava vez en la que se detectó la colisión de un asteroide.

En redes sociales, abundaron los videos de la caída del asteroide.

Más sobre Ciencia

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿El Apocalipsis está cerca? El ‘Reloj del fin del mundo’ dice cuánto tiempo nos queda
0:59

¿El Apocalipsis está cerca? El ‘Reloj del fin del mundo’ dice cuánto tiempo nos queda

Cultura Pop
Habrá un eclipse anular de Sol el 2 de octubre, ¿en qué países se verá este 'anillo de fuego'
2 mins

Habrá un eclipse anular de Sol el 2 de octubre, ¿en qué países se verá este 'anillo de fuego'

Cultura Pop
¿La aparición de 7 soles en China es una señal del Apocalipsis? Científicos explican qué pasó
3 mins

¿La aparición de 7 soles en China es una señal del Apocalipsis? Científicos explican qué pasó

Cultura Pop
El asteroide 'Asesino de planetas' rozará la Tierra en los próximos días, ¿qué tan peligroso es?
2 mins

El asteroide 'Asesino de planetas' rozará la Tierra en los próximos días, ¿qué tan peligroso es?

Cultura Pop
La estrella T Coronae Borealis explotará y tendrá un brillo sin igual: Cuándo y cómo verla
2 mins

La estrella T Coronae Borealis explotará y tendrá un brillo sin igual: Cuándo y cómo verla

Cultura Pop
Descubren un nuevo tipo de dinosaurio que tenía los brazos aún más cortos que un Tiranosaurio
2 mins

Descubren un nuevo tipo de dinosaurio que tenía los brazos aún más cortos que un Tiranosaurio

Cultura Pop
El polémico portal que une a Nueva York y Dublín en tiempo real: por esto lo cerraron (y reabrieron)
2 mins

El polémico portal que une a Nueva York y Dublín en tiempo real: por esto lo cerraron (y reabrieron)

Cultura Pop
El cielo de España y Portugal se ilumina de azul en plena noche: ¿Fue un meteorito o un cometa?
2 mins

El cielo de España y Portugal se ilumina de azul en plena noche: ¿Fue un meteorito o un cometa?

Cultura Pop
Tiktoker capta dos soles al mismo tiempo y el video desconcierta a las redes sociales, ¿es real?
2 mins

Tiktoker capta dos soles al mismo tiempo y el video desconcierta a las redes sociales, ¿es real?

Cultura Pop

Científicos encuentran posibles restos del asteroide 2024 BX1

Casi una semana después del impacto del 2024 BX1, un grupo de científicos parece haber encontrado restos del asteroide en la localidad donde cayó. Así lo informó el Museo de Historia Natural de Berlín el pasado 26 de enero.

Se trata de dos las rocas que encontraron en la zona de la colisión y que tienen el tamaño de una nuez.

Estos son los restos del asteroide 2024 BX1 que cayó en Alemania en enero.
Estos son los restos del asteroide 2024 BX1 que cayó en Alemania en enero.
Imagen Museo de Historia Natural de Berlín


En los próximos días, los laboratorios del Museo de Historia Natural de Berlín se usarán para analizar la composición química y el origen de los restos del asteroide.

A primera vista, un detalle del material rocoso llama la atención: tiene manchas blancas en su superficie.

Estos son los restos del asteroide 2024 BX1 que cayó en Alemania en enero.
Estos son los restos del asteroide 2024 BX1 que cayó en Alemania en enero.
Imagen Museo de Historia Natural de Berlín


De acuerdo con la agencia de noticias ‘EFE’, los meteoros suelen se completamente negros y de una textura suave, debido a las altas temperaturas que experimentan al caer a la Tierra.

PUBLICIDAD

En ese sentido, se puede teorizar que el asteroide 2024 BX1 corresponde a la categoría de las acondritas, los más raros de encontrar.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) explica que los meteoritos rocosos se clasifican en condritas y acondritas. Si bien ambos están compuestos mayormente por minerales de silicato y hierro, los primeros se caracterizan por tener cuerpos esféricos milimétricos, mientras que los segundos no cuentan con ellos.

Además, las acondritas se formaron en asteroides, Marte o la Luna durante el nacimiento del Sistema Solar, mientras que las condritas, en la Nebulosa Solar.

El director del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar de Gotinga, Thorsten Kleine, considera que el 2024 BX1 podría haberse separado del asteroide Vesta, el más grande en cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter.

¿Qué te parece el descubrimiento de posibles restos de un asteroide en Alemania? Escribe tu opinión en los comentarios.

Relacionados:
CienciaGalaxias, Meteoritos y PlanetasEspacio exteriorMundoAlemania

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD