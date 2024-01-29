Quinceañera llega a su fiesta viajando en el metro de la CDMX y el momento se hace viral: “Creativo y original”

Video Fiestas de XV años sencillas, pero hermosas: no se necesitan lujos cuando hay mucho amor

En México, es común que la quinceañera llegue a su fiesta en un vehículo especial, como una limusina rentada junto a sus amigos, o simplemente un coche decorado con un gran moño, pero hay ocasiones en que esto no es posible y hay que adaptarse a la situación, como le pasó a Fernanda, una joven de la Ciudad de México que se volvió viral.

Fernanda quiso viajar en el metro de la CDMX para llegar a su misa de XV años Imagen TikTok @elchikilinavila

Quinceañera viaja en metro para llegar a su fiesta: Cuentan su historia en TikTok

PUBLICIDAD

Fernanda se volvió viral en TikTok después de que documentaran, en varios videos, que se trasladó en metro para poder llegar a tiempo a la misa de su fiesta de XV años.

El viaje en el transporte público de la Ciudad de México no era parte del itinerario de la festejada. Resulta que sus padres optaron por pedir una camioneta prestada porque la que tienen ellos iba a dañar el vestido de la quinceañera, pero al final no pudieron usarla porque seguía en el taller.



En lo que solucionaban cómo llegar a la fiesta, a su papá se le ocurrió llegar en metro, algo que le agradó a Fernanda, ya que le pareció una idea muy original porque nunca había visto a otra quinceañera hacer lo mismo.

“Yo acepté irme en el metro porque se me hizo una idea original. Aparte nunca había visto a una quinceañera en el metro, ¿saben? Iba a ser la primera. No fue porque no nos alcanzara para un taxi, fue porque yo quise”, expresó Fernanda en su cuenta de TikTok.



La joven destacó que su viaje en el metro fue muy breve, ya que solo viajó 2 estaciones de la línea 8, ya que vive cerca del metro UAM-I y tenía que bajarse en la estación Iztapalapa para llegar a la iglesia.

¿Cómo le hizo la quinceañera para viajar en el metro de la CDMX?

El usuario ‘El Chikilin Avila’ documentó en su red social el momento en el que Fernanda, con ayuda de su familia, baja las escaleras para poder entrar al metro, quienes cuidaron el vestido negro, con flores bordadas en el área del corset.

Para poder pasar, le dieron acceso a la joven por una puerta especial, siempre cuidando su atuendo, para poder entrar finalmente al vagón.



En el trayecto, Fernanda se tomó varias fotos dentro del vagón del metro, aprovechando al máximo el tiempo, ya que solo estaría un par de minutos.

PUBLICIDAD

Al final, Fernanda llegó a tiempo. Para el trayecto a la iglesia, llevaron a la joven en un caballo, para posteriormente llegar al salón de fiestas y disfrutar al máximo de ese día tan especial.



Como era de esperarse, los videos se hicieron virales y miles de internautas destacaron su sencillez y la gran sonrisa que no pudo ocultar durante todo el camino a la misa.

“Lo más original y hermoso que he visto de una quinceañera”, “Qué hermosa quinceañera, al igual que su vestido”, “Qué padre, muy inusual, y ella se veía muy contenta”, “Ante todo, la humildad. Muchas felicidades, nunca cambies” y “Excelente idea, muy original”; fueron algunos textos que recibió.



No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.