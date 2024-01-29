Quinceañeras

Quinceañera llega a su fiesta viajando en el metro de la CDMX y el momento se hace viral: “Creativo y original”

La cuenta de TikTok de ‘El Chikilin Avila’ documentó toda la travesía de la quinceañera, desde que se subió al metro hasta que llegó al salón de fiestas para celebrar junto a sus seres queridos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Fiestas de XV años sencillas, pero hermosas: no se necesitan lujos cuando hay mucho amor

En México, es común que la quinceañera llegue a su fiesta en un vehículo especial, como una limusina rentada junto a sus amigos, o simplemente un coche decorado con un gran moño, pero hay ocasiones en que esto no es posible y hay que adaptarse a la situación, como le pasó a Fernanda, una joven de la Ciudad de México que se volvió viral.

Fernanda quiso viajar en el metro de la CDMX para llegar a su misa de XV años
Fernanda quiso viajar en el metro de la CDMX para llegar a su misa de XV años
Imagen TikTok @elchikilinavila

Quinceañera viaja en metro para llegar a su fiesta: Cuentan su historia en TikTok

PUBLICIDAD

Fernanda se volvió viral en TikTok después de que documentaran, en varios videos, que se trasladó en metro para poder llegar a tiempo a la misa de su fiesta de XV años.

El viaje en el transporte público de la Ciudad de México no era parte del itinerario de la festejada. Resulta que sus padres optaron por pedir una camioneta prestada porque la que tienen ellos iba a dañar el vestido de la quinceañera, pero al final no pudieron usarla porque seguía en el taller.

@fernandaa.nt

Respuesta a @Sule Solano 💙👑

♬ sonido original - Fernanda


En lo que solucionaban cómo llegar a la fiesta, a su papá se le ocurrió llegar en metro, algo que le agradó a Fernanda, ya que le pareció una idea muy original porque nunca había visto a otra quinceañera hacer lo mismo.

“Yo acepté irme en el metro porque se me hizo una idea original. Aparte nunca había visto a una quinceañera en el metro, ¿saben? Iba a ser la primera. No fue porque no nos alcanzara para un taxi, fue porque yo quise”, expresó Fernanda en su cuenta de TikTok.

Más sobre Quinceañeras

Quinceañera celebra su fiesta con temática de ‘El juego del calamar’, ¿456 estuvo presente?
1:00

Quinceañera celebra su fiesta con temática de ‘El juego del calamar’, ¿456 estuvo presente?

Cultura Pop
Quinceañera prepara 'entrada triunfal' para su vals y sale mal: el baile no fue como esperaba
1:31

Quinceañera prepara 'entrada triunfal' para su vals y sale mal: el baile no fue como esperaba

Cultura Pop
Los XV años de Victoria costaron más de 3 millones de dólares: así fue la lujosa fiesta
1:06

Los XV años de Victoria costaron más de 3 millones de dólares: así fue la lujosa fiesta

Cultura Pop
Quinceañera presume que su mamá le dio a la mejor madrastra: vals juntas conmueve a las redes
0:52

Quinceañera presume que su mamá le dio a la mejor madrastra: vals juntas conmueve a las redes

Cultura Pop
Cumplió 50 años y lo celebró como toda una quinceañera: Sus hijos fueron los chambelanes
2 mins

Cumplió 50 años y lo celebró como toda una quinceañera: Sus hijos fueron los chambelanes

Cultura Pop
Quinceañera usa un 'vestido mágico' que se transforma en otro diferente en plena fiesta: video
2 mins

Quinceañera usa un 'vestido mágico' que se transforma en otro diferente en plena fiesta: video

Cultura Pop
Perrito interrumpe sesión de fotos de quinceañera: La reacción de la joven encanta a Internet
3 mins

Perrito interrumpe sesión de fotos de quinceañera: La reacción de la joven encanta a Internet

Cultura Pop
Estadounidenses asisten a fiesta de 15 años y 'opacan' a la quinceañera, ¿qué hicieron?
3 mins

Estadounidenses asisten a fiesta de 15 años y 'opacan' a la quinceañera, ¿qué hicieron?

Cultura Pop
Quinceañera 'persigue' una locomotora de vapor para tomarse una inolvidable sesión de fotos
2 mins

Quinceañera 'persigue' una locomotora de vapor para tomarse una inolvidable sesión de fotos

Cultura Pop
Plantan a quinceañera mexicana y desconocidos llegan a poner el ambiente: video se hace viral
2 mins

Plantan a quinceañera mexicana y desconocidos llegan a poner el ambiente: video se hace viral

Cultura Pop


La joven destacó que su viaje en el metro fue muy breve, ya que solo viajó 2 estaciones de la línea 8, ya que vive cerca del metro UAM-I y tenía que bajarse en la estación Iztapalapa para llegar a la iglesia.

¿Cómo le hizo la quinceañera para viajar en el metro de la CDMX?

El usuario ‘El Chikilin Avila’ documentó en su red social el momento en el que Fernanda, con ayuda de su familia, baja las escaleras para poder entrar al metro, quienes cuidaron el vestido negro, con flores bordadas en el área del corset.

Para poder pasar, le dieron acceso a la joven por una puerta especial, siempre cuidando su atuendo, para poder entrar finalmente al vagón.

@elchikilinavila

♬ sonido original - yazt


En el trayecto, Fernanda se tomó varias fotos dentro del vagón del metro, aprovechando al máximo el tiempo, ya que solo estaría un par de minutos.

PUBLICIDAD

Al final, Fernanda llegó a tiempo. Para el trayecto a la iglesia, llevaron a la joven en un caballo, para posteriormente llegar al salón de fiestas y disfrutar al máximo de ese día tan especial.

@elchikilinavila

♬ Ballade Pour Adeline - Richard Clyderman


Como era de esperarse, los videos se hicieron virales y miles de internautas destacaron su sencillez y la gran sonrisa que no pudo ocultar durante todo el camino a la misa.

“Lo más original y hermoso que he visto de una quinceañera”, “Qué hermosa quinceañera, al igual que su vestido”, “Qué padre, muy inusual, y ella se veía muy contenta”, “Ante todo, la humildad. Muchas felicidades, nunca cambies” y “Excelente idea, muy original”; fueron algunos textos que recibió.


No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.


Relacionados:
QuinceañerasViralHistorias viralesTikTok

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD