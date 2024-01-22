Mamá usa casi el mismo vestido que su hija en fiesta de XV años y desata polémica: ¿le quiso robar el momento?

Video Fiestas de 15 años que salieron mal: a una la dejaron plantada, a otra no le gustó el maquillaje y más

Una quinceañera y su mamá se hicieron virales al lucir un vestido casi idéntico durante el festejo y es que muchos debaten sobre si la mujer quiso robar atención a su hija en plena fiesta de XV años.

Mamá usa un vestido casi idéntico al de su hija en su fiesta de XV años

TikTok se ha convertido en un álbum donde muchas quinceañeras e invitados pretenden perpetuar los recuerdos de tan importante celebración, regalando a millones de espectadores momentos de entretenimiento y hasta inspiración para quienes están por cumplir los 15 años.

Entre los millones de videos que circulan en la famosa plataforma sobre esta temática, ha cobrado relevancia uno en particular y es que cuestionan a las usuarias si, de ser el caso, como mamás usarían en la fiesta de XV años de sus hijas un vestido casi idéntico al de la festejada.

En la cuenta bajo el nombre de Quinceanera Eventos fue publicada la grabación en la que destacan que solo hizo falta un accesorio en el atuendo de la señora para que pareciera gemela de su hija.

“¿Ustedes llevarían el mismo color y la misma tela si fueran la mamá de la quinceañera? A la señora nada más le faltó la tiara para que parecieran gemelas", se lee en la descripción de las virales imágenes.

Mamá usa un vestido casi idéntico al de su hija en su fiesta de XV años. Imagen TikTok



El video, compartido el pasado fin de semana y que suma más de 1.4 millones de reproducciones, muestra a madre e hija como foco de atención de entre los invitados.

Ambas lucen un vestido confeccionado con la misma tela roja brillante y mientras el diseño de la quinceañera es tipo corte princesa, el de la mamá es largo, entallado a un hombro.

La diferencia, además del corte, lo marca la tiara que lleva la quinceañera, tal como lo señala la cuenta en la descripción del video.

Lo que es cierto y queda evidenciado en la grabación es que madre e hija se veían felices bailando frente a sus invitados, sin imaginar el revuelo que causaría su elección de vestido en redes sociales.

TikTok reacciona a mamá e hija vestidas casi igual en fiesta de XV años

Con más de un millón de reproducciones, los comentarios no tardaron en aparecer enfrascando a los internautas en un debate sobre si está bien o no vestirse casi igual que la quinceañera en un día en el que, destacan, tendría que ser la festejada la que “brillara”.

Sin embargo, otros especularon sobre una decisión tomada por la misma quinceañera, un sueño que quizá la mamá vería por fin cumplido ante la posibilidad de no haber tenido una fiesta de XV años, y hasta se habló sobre un festejo doble, pues ella también está cumpliendo 15 años de convertirse en mamá.