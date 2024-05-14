Historias virales

Plantan a quinceañera mexicana y desconocidos llegan a poner el ambiente: video se hace viral

Los XV años de Alison, una joven mexicana, se hicieron virales después de que sus invitados la dejaran plantada, pero gracias a una publicación en Facebook se llenó el salón de fiestas.

Alison, una joven de Apodaca, Nuevo León, México, vivió una experiencia inesperada en su fiesta de XV años. A pesar de haber enviado invitaciones a sus amigos y familiares, la mayoría de ellos no asistieron al evento.

Quinceañera plantada en su fiesta: la historia que se volvió viral y terminó en un gran festejo

El pasado 11 de mayo, Alison festejó sus XV años y todo estaba listo para tener una gran noche, pero los invitados prefirieron no asistir.

Al ver el salón de fiestas casi vacío, Victor Badillo utilizó su cuenta de Facebook para invitar a todo aquel que quisiera ir, pasarla bien y regalarle a Alison un día de ensueño, tal y como ella y su familia lo habían planeado.

“Alison está muy preocupada porque su fiesta de XV años fue olvidada por muchos de sus amigos… Así que no la dejemos sola gente de Apodaca y Gpe (...) Ocupamos llenarla de sonrisas a la niña”, escribió.
El periodista Victor Badillo usó sus redes sociales para ayudar a una quinceañera que habían dejado plantada en su fiesta
El periodista Victor Badillo usó sus redes sociales para ayudar a una quinceañera que habían dejado plantada en su fiesta
Imagen Facebook VictorBadilloPress

Además del mensaje, el periodista Victor Badillo compartió varias imágenes del salón de fiesta, donde se alcanza a ver que muchas de las mesas están desocupadas.

Publicación en Facebook se hace viral y joven mexicana tiene la fiesta de XV años de sus sueños

En cuestión de minutos, la invitación de Victor se hizo viral y personas que no la conocían decidieron asistir a la fiesta para acompañarla en este día tan especial.

@soyuntalivan

Benditas redes sociales… 🙌🏽 @Badillo, Reportero del Crimen @Los Payasonicos @Memito_Millonario @Blacktucada Carnaval @LOS GARRAPATAS SHOW #xvaños #xv #viral #parati #quinceaños

♬ sonido original - Ivann Morales


Gracias a la solidaridad de extraños, la fiesta de Alison se convirtió en un gran éxito. La joven recibió regalos y felicitaciones de todos los que asistieron, además de bailar y poner el ambiente.

Las personas que asistieron compartieron algunas imágenes y videos de la fiesta en la misma publicación de Facebook que se hizo viral, incluso un usuario de Facebook reveló que ya no lo dejaron pasar porque el lugar estaba lleno.

Quinceañera tiene la fiesta de sus sueños tras publicación viral; sus invitados la dejaron plantada
Quinceañera tiene la fiesta de sus sueños tras publicación viral; sus invitados la dejaron plantada
Imagen Facebook VictorBadilloPress


Además, como cortesía del salón de fiestas y del DJ, los invitados pudieron disfrutar de la fiesta una hora más completamente gratis.

La tiktoker Gabriella Castillo tuvo la oportunidad de asistir a la fiesta y reveló que le llevaron mariachi gratis a la joven, incluso tuvo oportunidad de hablar con la quinceañera, quien le compartió que estaba muy contenta por todas las personas que la acompañaron en su día especial.

@antifazgaby

Fuí a la quinceañera que se hizo viral en Monterrey #allison #allisonmty #allisonxv #contenido #viral #longervideos #fyp

♬ sonido original - Gabriella Castillo
“Gracias a todos. Alison se la pasó increíble. Su fiesta de XV años será inolvidable gracias a todos los que abarrotaron ese lugar después de conocer la historia”, añadió Victor.
