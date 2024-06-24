Estadounidenses asisten a fiesta de 15 años y 'opacan' a la quinceañera, ¿qué hicieron?

Video Niños 'arruinan' el vals de una quinceañera y ella enfurece: video causa debate

Recientemente se viralizó la anécdota de un par de jóvenes estadounidenses que, según dijeron en un video, creen haber ‘opacado’ a la cumpleañera en su primera vez en una fiesta de XV años, ¿qué hicieron?

Estadounidenses asisten a XV años por primera vez y ‘opacan’ a quinceañera

Sam Rosao ( @samrosao) es una joven estadounidense que usa sus redes sociales para compartir vistazos de su día a día, así como su proceso aprendiendo a hablar en español.

El pasado marzo, publicó en su cuenta de TikTok un video de poco más de 1 minuto contando la primera vez que asistió a una fiesta de XV y el grave error que, según ella, su acompañante y ella cometieron.

Al desconocer por completo la etiqueta en este tipo de fiestas, ella y su amiga le preguntaron a la persona que las invitó cómo debían vestirse. Él les aseguró que debían ir con un vestido verde, por lo que así lo hicieron.

Sin embargo, al llegar a la fiesta, se dieron cuenta de algo: toda la decoración del salón era verde y hasta las amigas de la festejada usaron vestidos de este color.

Jóvenes estadounidenses asisten a una fiesta de XV años por primera vez y ‘opacan’ a la quinceañera sin querer Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial / TikTok



Tanto Sam como su compañera se mostraron preocupadas por haber usado el mismo tono de la festejada: “Creo que estamos como malas (mal) (...) Estamos muy avergonzadas”, comentó.

De igual manera, la joven preguntó a sus seguidores qué debían hacer ante tal situación y cuál era el código de vestimenta adecuado para una fiesta de XV años: “Díganme qué debemos hacer. Estamos buscando (respuestas) en Internet…”.

Eso sí, Sam aseguró que desea ir a más fiestas de XV años y prometió “hacerlo mejor” la próxima vez que alguien la invitara a un festejo de este tipo.

Redes sociales reaccionan al video viral de estadounidenses en su primera fiesta de XV años

La publicación de @samrosao se viralizó en TikTok, donde acumula, hasta la fecha, poco más de 125 mil reproducciones, más de 8 mil ‘likes’ y cientos de comentarios.



En esta última sección, usuarios de la red social acudieron a su llamado de ayuda. La mayoría de los internautas señaló que no veían error alguno en que lucieran vestidos del mismo color de la quinceañera:

“No hicieron nada mal. Le dicen a la festejada que la acompañan y que están festejando con ella”, “En una fiesta de XV años pueden ir con los colores que ustedes quieran”, “No me parece que hayan hecho mal”, “Ustedes están en lo correcto, vayan vestidas como les guste”, “Fueron con el atuendo correcto”, “En los XV años, no importa que vayas del color del vestido de la festejada”, “En una quinceañera es normal que otras personas vayan del mismo color”.



En ese sentido, muchos señalaron que “lo más importante” en una fiesta de XV años es la actitud y no la vestimenta.

“Lo importante cuando tienes una invitación es acudir”, “Vayan lo más cómodas que se sientan y disfruten la fiesta”, “El punto es solo que vayan y se diviertan”, “El color no es importante, sino la actitud”, “Gocen la fiesta, eso es lo primero”.